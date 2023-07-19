Вчені хочуть "оживити" вимерлого косматого мамонта. І слони можуть допомогти

Американські науковці планують "відродити" і випустити в тундру шерстистого мамонта, який вимер 4 тисячі років тому.
Для "створення" мамонтів вчені хочуть взяти ДНК азійських слонів, повідомляє CNN.
А щоб краще вивчити поведінку тварин, дослідники використають штучний інтелект для моніторингу осиротілих слонів у Ботсвані.
Амбітна ідея належить американському біотехнологічному стартапу Colossal, який називають "ініціативою у боротьбі з вимиранням".
"У нас є ДНК, технологія і провідні експерти в цій галузі. Далі у нас буде шерстистий мамонт. Знову живий", – йдеться на сайті Colossal.
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|Ілюстрація: National Geographic Prehistoric Mammals
Косматий або шерстистий мамонт, якого також називають "кошлатим" і "найвеличнішим", вимер наприкінці останнього льодовикового періоду.
Однак у компанії Colossal не втрачають надії повернути цей вид до життя. Азійський слон має 99.6% генетичного збігу з мамонтом. Також у вчених є зразки ДНК прадавньої тварини і сучасні технології.
За допомогою генної інженерії вчені хочуть створити гібрид азійського слона та шерстистого мамонта, а потім заселити його в арктичну тундру.
Щоб досягти успіху, Colossal має створити генетичну послідовність, успішно запліднити яйцеклітину та виростити дитинча.
Але народження – це лише початок, адже невідомо, як ці тварини житимуть у дикій природі.
Щоб дізнатися це, Colossal спостерігатиме за групою слонів у Ботсвані разом з Elephant Havens – фондом дикої природи, що базується в Окаванго і опікується слонами-сиротами.
|Косматий мамонт. Ілюстрація: Britannica
Elephant Havens співпрацюватиме з Colossal у масштабній операції зі збору даних, використовуючи штучний інтелект (ШІ) для аналізу поведінки тварин.
Співзасновниця Elephant Havens Дебра Стівенс каже, що в дев'яти випадках з 10 слони у Ботсвані стали сиротами через "конфлікт між людиною і дикою природою". Багато слоненят, які потрапили під опіку зоозахисників, втратили сім'ю через пожежі.
Повернути таких тварин у дику природу дуже важко, і для цього потрібно багато часу.
Спочатку Elephant Havens випустять сиріт на обгороджену територію, де вони поступово вчитимуться виживати без людини протягом 5 років.
Після такого "випробувального терміну", зоозахисники випустять слонів у дику природу і спостерігатимуть за їхнім розвитком протягом десятиліття.
Організації сподіваються, що отримані результати допоможуть повернути слонів у дику природу, а мамонтів – у тундру.
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Про запуск проєкту Colossal оголосили відомий гарвардський генетик Джордж Чорч та співзасновник стартапу Бен Ламм.
Ламм також є засновником компанії Hypergiant Industries, яка намагається запустити супутники для пошуку НЛО.
Від самого початку стартап отримав 15 мільйонів доларів підтримки і викликав різноманітні реакції – від скептицизму до підтримки.
"Colossal стане першою компанією, яка використає технологію CRISPR для відновлення вимираючих видів, першим з яких буде мамонт.
Colossal створить програмні продукти світового класу для CRISPR, а їхні прориви матимуть серйозні наслідки для біотехнологічних продуктів, лікування хвороб та геноміки", – каже Тім Дрейпер, венчурний інвестор Кремнієвої долини, засновник DFJ, Draper Associates та Draper Venture Network.
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