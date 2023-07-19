Вчені хочуть "оживити" вимерлого косматого мамонта. І слони можуть допомогти

Американські науковці планують "відродити" і випустити в тундру шерстистого мамонта, який вимер 4 тисячі років тому.

Для "створення" мамонтів вчені хочуть взяти ДНК азійських слонів, повідомляє CNN.

А щоб краще вивчити поведінку тварин, дослідники використають штучний інтелект для моніторингу осиротілих слонів у Ботсвані.

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Амбітна ідея належить американському біотехнологічному стартапу Colossal, який називають "ініціативою у боротьбі з вимиранням".

"У нас є ДНК, технологія і провідні експерти в цій галузі. Далі у нас буде шерстистий мамонт. Знову живий", – йдеться на сайті Colossal.

Ілюстрація: National Geographic Prehistoric Mammals

Косматий або шерстистий мамонт, якого також називають "кошлатим" і "найвеличнішим", вимер наприкінці останнього льодовикового періоду.

Однак у компанії Colossal не втрачають надії повернути цей вид до життя. Азійський слон має 99.6% генетичного збігу з мамонтом. Також у вчених є зразки ДНК прадавньої тварини і сучасні технології.

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За допомогою генної інженерії вчені хочуть створити гібрид азійського слона та шерстистого мамонта, а потім заселити його в арктичну тундру.

Щоб досягти успіху, Colossal має створити генетичну послідовність, успішно запліднити яйцеклітину та виростити дитинча.

Але народження – це лише початок, адже невідомо, як ці тварини житимуть у дикій природі.

Щоб дізнатися це, Colossal спостерігатиме за групою слонів у Ботсвані разом з Elephant Havens – фондом дикої природи, що базується в Окаванго і опікується слонами-сиротами.

Косматий мамонт. Ілюстрація: Britannica

Elephant Havens співпрацюватиме з Colossal у масштабній операції зі збору даних, використовуючи штучний інтелект (ШІ) для аналізу поведінки тварин.

Співзасновниця Elephant Havens Дебра Стівенс каже, що в дев'яти випадках з 10 слони у Ботсвані стали сиротами через "конфлікт між людиною і дикою природою". Багато слоненят, які потрапили під опіку зоозахисників, втратили сім'ю через пожежі.

Повернути таких тварин у дику природу дуже важко, і для цього потрібно багато часу.

Спочатку Elephant Havens випустять сиріт на обгороджену територію, де вони поступово вчитимуться виживати без людини протягом 5 років.

Після такого "випробувального терміну", зоозахисники випустять слонів у дику природу і спостерігатимуть за їхнім розвитком протягом десятиліття.

Організації сподіваються, що отримані результати допоможуть повернути слонів у дику природу, а мамонтів – у тундру.

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Про запуск проєкту Colossal оголосили відомий гарвардський генетик Джордж Чорч та співзасновник стартапу Бен Ламм.

Ламм також є засновником компанії Hypergiant Industries, яка намагається запустити супутники для пошуку НЛО.

Від самого початку стартап отримав 15 мільйонів доларів підтримки і викликав різноманітні реакції – від скептицизму до підтримки.

"Colossal стане першою компанією, яка використає технологію CRISPR для відновлення вимираючих видів, першим з яких буде мамонт.

Colossal створить програмні продукти світового класу для CRISPR, а їхні прориви матимуть серйозні наслідки для біотехнологічних продуктів, лікування хвороб та геноміки", – каже Тім Дрейпер, венчурний інвестор Кремнієвої долини, засновник DFJ, Draper Associates та Draper Venture Network.