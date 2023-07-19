Знищив 10 ворогів і став офіцером: історія нацгвардійця, який пережив пекло під Кремінною

40-річний боєць Національної гвардії Сергій з позивним Лом за два місяці з рядового дослужився до молодшого сержанта та почав командувати відділенням. У лютому 2023 року йому достроково дали звання молодшого лейтенанта, тепер чоловік командує взводом.

Історію бійця розповіли у Національній гвардії України.

Сергій народився та жив у Первомайську, закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю "еколог". Однак за фахом не працював жодного дня.

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Чоловік змінив багато професій: був пекарем, охоронцем у супермаркеті, працював на елеваторі.

Лом і батальйонна киця

В армії Сергій не служив, однак з першого дня повномасштабної війни пішов у військо. За його словами, взяли лише з третьої спроби: чоловік не лише обмежено придатний до служби через стан здоров’я, але й має троє неповнолітніх дітей.

"Можна сказати – напросився у Нацгвардію", – каже Сергій.

На війні він отримав позивний "Лом". Чоловік захоплювався боротьбою, у юнацтві виборов титул бронзового призера чемпіонату СРСР.

Сергій розповідає, що перший бій – це "безлад", а потім вже "втягуєшся".

"Починаєш бачити сенси, яких не бачив раніше, навіть, якийсь кураж приходить, розумієш, що б’єшся за свою країну", – говорить він.

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Нацгвардієць воював під Балаклеєю та брав участь у визволенні Куп’янська.

Однак каже, що онукам розповідатиме більше про Кремінну на Луганщині.

"Бо раніше було просто важко, а воювати під Кремінною – це живцем горіти у пеклі", – каже чоловік.

"Бо раніше було просто важко, а воювати під Кремінною – це живцем горіти у пеклі", – каже чоловік

Заступник командира по роботі з особовим складом стрілецького батальйону підполковник Ізюм розповів, як 1 лютого 2023 року Лом керував однією із позицій.

"Це було 1 лютого цього року – окупаційні війська перейшли в наступ та атакували наші позиції з метою прориву оборони на визначеному рубежі. Вступивши в запеклий бій з противником поблизу населеного пункту Кремінна Луганської області, тоді ще молодший сержант Лом зумів організувати ефективну систему вогню та подавити ворога в стрілецькому бою", – каже військовий.

Сергій знищив групу ворога у складі 10 людей.

Запеклі бої не припинялись декілька днів. 2 лютого противник здійснив чергову спробу прориву оборони в районі Кремінної. Сергій особисто намагався знищити ворожий БМП-2.

Перша граната зрикошетила від корпусу і влучила в гранатометний розрахунок противника, другий постріл влучив в башту машини – ворожа БМП-2 відступила і вже не могла вести вогонь.

За мужність та відмінні бойові навички Сергія представлено до високої держаної нагороди.

Після перемоги Сергій планує повернутися до мирного життя та проводити час з родиною.

Після Перемоги Сергій планує повернутися до мирного життя та проводити час з родиною

"Контракт не підписував, я мобілізований, не планую йти навіть у полковники, бо ніхто писати не буде", – жартує Лом.

Поки Сергій служив у війську, його старша донька досягла повноліття та пішла вчитися на дизайнерку. Молодші діти Сергія ще навчаються у школі.