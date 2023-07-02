Цього літа люди зможуть побачити 4 "супермісяці", перший з них – вже 3 липня

У липні люди зможуть побачити Повний Місяць, який буде першим із 4 "супермісяців" цього літа.

Повний Місяць, також відомий як Місяць-грім, очікується у понеділок (3 липня) о 14:40 за київським часом, повідомляє Space.

Люди зможуть спостерігати за "супермісяцем" – супутник максимально наблизиться до Землі та буде дуже яскравим.

У цей момент Місяць буде на відстані всього 361 934 км від Землі, хоча зазвичай перебуває за 382 900 км від нас.

Через три дні Місяць впритул наблизиться до Сатурна.

Супермісяць у 2022 році. Фото: sandra standbridge/GettyImages

Повний місяць (повня) означає, що Місяць обернений до Землі своїм освітленим боком і має вигляд повного круга.

А "супермісяць" – це явище, коли супутник Землі мінімально віддалений від поверхні Землі (в перигеї).

Загалом у липні цього року очікується 4 супермісяці.

Повний місяць здебільшого не побачать жителі східної частини США, але в Лос-Анджелесі, наприклад, повня триватиме з 4:39 до 5:38 ранку за місцевим часом.

Чим далі на захід, тим раніше люди зможуть спостерігати за цим природним явищем. Жителі Гавайських островів побачать повний місяць о 2:39 ночі – задовго до того, як він зайде о 6:01 ранку (в Гонолулу).

У Токіо повний місяць настане 4 липня о 20:39, а східніше – о 20:11 за місцевим часом.

У Великій Британії повня настане 3 липня о 12:38 вечора.

А в Римі вчені вестимуть онлайн-трансляцію, яка почнеться о 00:00 3 липня за київським часом.

Так за допомогою віртуального телескопа українці зможуть подивитися на повню та "супермісяць".