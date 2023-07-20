У МОН створили інтерактивну карту, де можна побачити забезпечення шкіл гаджетами

У Міністерстві освіти і науки створили інтерактивну мапу, де можна побачити кількість комп'ютерів, планшетів та їхній розподіл між закладами освіти.

Дашборд розробили спільно з Міністерством цифрової трансформації повідомляють у відомстві.

"Дашборд – це інтерактивна мапа України, яка прозоро і публічно показує дані про передання девайсів до закладів освіти", – зазначають у МОН.

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У міністерстві додають, що інформація фільтрується за різними показниками:

кількість пристроїв, доставлених у ваш заклад освіти;

локації девайсів на рівні областей і населених пунктів;

який тип девайса та від кого отримали в користування діти або вчителі;

залишкову потребу кожної області в обладнанні.

У дашборді є інформація про отримані гаджети з лютого 2022 року.

Усі комп'ютери під'єднані до електронної системи, в які буде видно статус ґаджета та його стан.

Наразі в систему внесено понад 130 тисяч пристроїв, які розподілили у більше ніж 12 тисяч закладів освіти по всій країні.

Школярам не вистачає ще пів мільйона девайсів, з яких критично необхідні 253 тисячі.