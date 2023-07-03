У МОН розповіли, скільки навчальних закладів оснащені укриттями

Понад 19 тисяч будівель навчальних закладів в Україні забезпечені укриттями.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий в коментарі "Укрінформу".

"За інформацією обласних, Київської міської військових адміністрацій, станом на середину червня 2023 року до освітнього процесу в очній формі навчання за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу об’єктами фонду захисних споруд цивільного захисту готові 19 125 об’єктів (будівель) закладів освіти, що становить 67,81% від загальної кількості таких об’єктів та дозволяє забезпечити укриття 4,6 млн учасників освітнього процесу (56,28%) у них", – зазначив Лісовий.

Він наголосив, що укриття є невід'ємною складовою навчального процесу.

У травні уряд затвердив держані субвенції для будівництва та облаштування укриттів. З держбюджету виділили 1,5 млрд гривень.

"МОН систематично здійснює моніторинг стану виконання відповідних робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах освіти", – додав очільник МОН.

Нагадаємо, у Києві в червні через закриті укриття загинуло троє людей під час ворожого обстрілу.

Це обурило містян: вони створили низку петицій про безпечні укриття, які мають бути відчиненими цілодобово, а також вимагали додатково побудувати мобільні сховища на зупинках громадського транспорту.

Після перевірки усіх укриттів столиці комісія постановила, що третина з них непридатна для використання.