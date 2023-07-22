Астрономи виявили у небі яскравий об’єкт, природу якого поки не можуть пояснити

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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22 липня 2023

Дослідники виявили яскравий об’єкт, який повільно обертається, на відстані 15 тис. світлових років від Землі і не піддається жодному логічному поясненню, запропонованому астрономами.

Про це повідомляє Live science.

Об’єкт схожий на магнетар нейтронну зорю з надпотужним магнітним полем, яке більш ніж у квадрильйон разів сильніше земного. Зазвичай, радіоімпульси повністю припиняються через кілька місяців або років. Обертання магнетара сповільнюється до точки, яка називається "лінією смерті" теоретичного порогу, за яким магнітне поле зірки стає занадто слабким, щоб генерувати більше високоенергетичне випромінювання.

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Однак цей нещодавно відкритий магнетар понад 30 років спалахує постійним яскравим випромінюванням із-за "межі смерті".

Магнетар, що викидає блакитні струмені радіоенергії в космос. Фото: ICRAR)

"Об’єкт, який ми виявили, обертається надто повільно, щоб виробляти радіохвилі він знаходиться за межею смерті", сказала Наташа Герлі-Вокер, радіоастрономка з Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень Австралії (ICRAR) і провідна авторка нового дослідження об’єкта.

У разі підтвердження гіпотез науковців цей  магнетар може представляти новий клас зоряних об’єктів, який суперечить усім поточним теоретичним моделям.

Вчені вперше стійкий магнетар GPM J1839−10 виявили у вересні 2022 року. Спостереження показали, що об’єкт пульсує яскравими радіохвилями кожні 22 хвилини. Він інтенсивно світить приблизно 5 хвилин і знову тьмяніє. Більшість радіовипромінюючих магнетарів пульсують кожні кілька секунд або хвилин. 22-хвилинний цикл цього об’єкта є найдовшим періодом пульсування магнетара з коли-небудь виявлених.

Цей наддовгий цикл також свідчить про те, що магнетар обертався надзвичайно повільно за межею смерті.

Щоб дізнатися більше про незрозумілий об’єкт, дослідники порівняли спостереження з даними радіотелескопів у всьому світі, а також вивчили архівні дані, починаючи з 1988 року. Вони побачили, що той самий об’єкт з’являється у найстарішому наборі даних, пульсуючи майже з тим самим 22-хвилинним інтервалом протягом останніх 33 років.

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Особливі якості повільне обертання об’єкта, його наддовгий період імпульсу та надзвичайна тривалість його режиму радіовипромінювання не піддаються всім нав’язаним моделям, пишуть дослідники.

Науковці припускають, що цілком можливо, що об’єкт зовсім не магнетар.

Це може бути білий карлик інший тип зіркового залишку який набагато більший за магнетар і обертається повільніше. Однак, як додала команда, радіовипромінювання цього об’єкта принаймні в 1000 разів яскравіше, ніж найяскравіший білий карлик, коли-небудь виявлений.

"Цей видатний об’єкт кидає виклик нашому розумінню нейтронних зірок і магнетарів, які є одними з найбільш екзотичних і екстремальних об’єктів у Всесвіті. Який би механізм не стояв за цим, це надзвичайно", сказала Герлі-Вокер.

Нагадаємо, вчені виявили зірку J0927, яка з приголомшливою швидкістю – 2285 кілометрів на секунду – "тікає" з Чумацького Шляху. 

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