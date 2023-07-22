Астрономи виявили у небі яскравий об’єкт, природу якого поки не можуть пояснити

Дослідники виявили яскравий об’єкт, який повільно обертається, на відстані 15 тис. світлових років від Землі і не піддається жодному логічному поясненню, запропонованому астрономами.

Про це повідомляє Live science.

Об’єкт схожий на магнетар – нейтронну зорю з надпотужним магнітним полем, яке більш ніж у квадрильйон разів сильніше земного. Зазвичай, радіоімпульси повністю припиняються через кілька місяців або років. Обертання магнетара сповільнюється до точки, яка називається "лінією смерті" – теоретичного порогу, за яким магнітне поле зірки стає занадто слабким, щоб генерувати більше високоенергетичне випромінювання.

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Однак цей нещодавно відкритий магнетар понад 30 років спалахує постійним яскравим випромінюванням із-за "межі смерті".

М агнетар, що викидає блакитні струмені радіоенергії в космос. Фото: ICRAR)

"Об’єкт, який ми виявили, обертається надто повільно, щоб виробляти радіохвилі – він знаходиться за межею смерті", – сказала Наташа Герлі-Вокер, радіоастрономка з Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень Австралії (ICRAR) і провідна авторка нового дослідження об’єкта.

У разі підтвердження гіпотез науковців цей магнетар може представляти новий клас зоряних об’єктів, який суперечить усім поточним теоретичним моделям.

Вчені вперше стійкий магнетар – GPM J1839−10 – виявили у вересні 2022 року. Спостереження показали, що об’єкт пульсує яскравими радіохвилями кожні 22 хвилини. Він інтенсивно світить приблизно 5 хвилин і знову тьмяніє. Більшість радіовипромінюючих магнетарів пульсують кожні кілька секунд або хвилин. 22-хвилинний цикл цього об’єкта є найдовшим періодом пульсування магнетара з коли-небудь виявлених.

Цей наддовгий цикл також свідчить про те, що магнетар обертався надзвичайно повільно – за межею смерті.

Щоб дізнатися більше про незрозумілий об’єкт, дослідники порівняли спостереження з даними радіотелескопів у всьому світі, а також вивчили архівні дані, починаючи з 1988 року. Вони побачили, що той самий об’єкт з’являється у найстарішому наборі даних, пульсуючи майже з тим самим 22-хвилинним інтервалом протягом останніх 33 років.

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Особливі якості – повільне обертання об’єкта, його наддовгий період імпульсу та надзвичайна тривалість його режиму радіовипромінювання – не піддаються всім нав’язаним моделям, пишуть дослідники.

Науковці припускають, що цілком можливо, що об’єкт зовсім не магнетар.

Це може бути білий карлик – інший тип зіркового залишку – який набагато більший за магнетар і обертається повільніше. Однак, як додала команда, радіовипромінювання цього об’єкта принаймні в 1000 разів яскравіше, ніж найяскравіший білий карлик, коли-небудь виявлений.

"Цей видатний об’єкт кидає виклик нашому розумінню нейтронних зірок і магнетарів, які є одними з найбільш екзотичних і екстремальних об’єктів у Всесвіті. Який би механізм не стояв за цим, це надзвичайно", – сказала Герлі-Вокер.

Нагадаємо, вчені виявили зірку J0927, яка з приголомшливою швидкістю – 2285 кілометрів на секунду – "тікає" з Чумацького Шляху.