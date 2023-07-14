Камінь-бумеранг: вчені проаналізували метеорит який нібито полетів у космос і повернувся на Землю

Науковці з Франції представили новий аналіз метеорита, який знайшли в Сахарі ще у 2018 році. Вони вважають, що цей камінь полетів у космос та за кілька десятків тисяч років повернувся, передає ScienceAlert.

Заново дослідили метеорит під назвою "Північно-Західна Африка (NWA) 13188" Жером Гаттаксек і його колеги з Французького національного центру наукових досліджень.

Вони припускають, що цей камінь має земне походження – його пухирчастий вигляд, хімічний склад та текстура кристалів притаманні гірським породам, які були утворені вулканами поблизу затонулих океанічних плит.

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Метеорит-бумеранг. Фото: The Meteorological Society

Однак, є й зміни у хімічному складі каменя: науковці відмічають високу концентрацію гелію-3, берилію-10 і неону-21. Дослідники пояснюють це впливом космічних променів. На Землі їхню дію блокує магнітне поле.

NWA 13188 також має склоподібну "кору термоядерного синтезу". Це свідчить про те, що камінь міг розплавитися, коли проникав в атмосферу Землі.

Утім, колеги дослідників ставлять під сумнів подорож "фальшивого метеориту".

"Ми вважаємо NWA 13188 метеоритом, який був запущений із Землі та згодом повторно акрерований на її поверхню", – підсумовують вони.

Водночас науковці з Франції припускають, що цей камінь, ймовірно, "викинуло" з планети під час виверження вулкана або "закинутий" у космос, коли інший метеорит врізався в Землю.

Після розрахунків науковці відкинули теорію "польоту" з жерла вулкану, адже щоб вилетіти на орбіту, камінь, випущений з жерла вулкана, повинен рухатися зі швидкістю десятки тисяч кілометрів на годину.

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Водночас найвищі вулканічні шлейфи зазвичай сягають лише 31-45 кілометрів над Землею, тому малоймовірно, що вулкани можуть запускати каміння в космос, зауважують дослідники.

Стосовно теорії, пов'язаної з астероїдом, то вчені зауважують, що деякі зіткнення із Землею могли бути достатньо сильними, аби викинути каміння в Сонячну систему.

У Сахарі знаходили й інші метеорити віком у кілька мільярдів років. За приблизними оцінками вчених, найбільша пустеля Землі може ховати понад 700 тисяч метеоритів.