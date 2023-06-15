Вчені виявили найшвидшу зірку, що "тікає" з Чумацького Шляху

Вчені виявили зірку J0927, яка з приголомшливою швидкістю – 2285 кілометрів на секунду – "тікає" з Чумацького Шляху.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Open Journal of Astrophysics і доступному на arXiv.

Загалом вчені з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики виявили відразу 4 нові зірки, які з величезною швидкістю відлітають із Чумацького Шляху.

Серед зірок-втікачок є дві рекордсменки: найшвидша J0927 та її "колега" J1235, яка розвиває швидкість 1694 кілометри на секунду. Ці небесні тіла є так званими гіпершвидкісними зірками, бо їхній темп перевищує швидкість "відходу" з Чумацького Шляху.

Фото: Гарвард-Смітсонівський центр астрофізики

Науковці зазначають, що це вже мертві небесні тіла, які пришвидшуються внаслідок вибуху.

Щоразу, коли зірка вибухає, сила детонації може відкинути все, що від неї залишилося, у космос на високих швидкостях.

Наприклад, таке може відбуватися у системі, що складається із двох зірок білих карликів. Одна зірка гравітаційно відтягує матерію від своєї "супутниці", і стає більш масивною.

Утім, якщо другий білий карлик має значний поверхневий шар гелію, тоді відбувається навпаки. Коли шар гелію досягне достатньо високого тиску та тепла, почне швидко перетворюватися на вуглець. У цей момент станеться термоядерний вибух, а ударна хвиля викличе другу детонацію в ядрі білого карлика, створюючи більш потужний вибух.

Швидкості цих надшвидкісних зірок перевищують 1000 кілометрів на секунду. Водночас для того, щоб покинути Чумацький Шлях, достатньо летіти зі швидкістю 550 кілометрів на секунду, кажуть вчені.

Раніше науковці вважали найшвидшою зіркою подвійного білого карлика D6 зі швидкістю близько 2200 кілометрів на секунду.

Вчені додають, що існують ще швидші зірки. Наприклад ті, що обертаються навколо надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики.

Найшвидша зірка рухається з приголомшливою швидкістю 24 000 кілометрів на секунду, коли наближається до діри на її довгій еліптичній орбіті.