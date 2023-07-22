"Жінка складала протитанкові міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів. ВІДЕО

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли історії людей, яким пощастило залишитись неушкодженими після взяття до рук мін.

У відомстві такі випадки називають дивом і закликають не підходити до підозрілих предметів, а викликати саперів.

Рятівники розповідають, як одного разу приїхали до бабусі, яка пожалілася, що у неї в городі стирчала "труба від ГРАДу".

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"У неї через ту трубу почалася паніка, а танкові міни вона взяла руками і поскладала біля хати", – розповідають у ДСНС.

На садибі жінки знаходилися протитанкові міни ПТМ-1, які мають механізм самоліквідації і можуть вибухнути у будь-який момент. Однак господиню вони не налякали.

"Вони пластмасові зелененькі такі, тому не страшно", – каже вона.

У ДСНС також розповіли про чоловіка, який прибирав бур'ян з городу і натрапив на тубус.

"Зелений, закручений, як баклажка. Жінка кричала не чіпай, а ми з городу взяли і перенесли", – каже чоловік.

На щастя, міна не вибухнула. Чоловік разом з головою сільради викликали саперів.

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"Коли росіяни засипали Харків мінами, одна з них встряла в дах гаража. Не вибухнула. Для того, щоб було менше пошкоджень, ми намагалися витягнути її звідси за допомогою петлі. Однак, коли почали тягнути, вона вибухнула", – розповідає співробітник ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на які вибухонебезпечні предмети можна натрапити, як з ними поводитися і куди звертатися у разі їх виявлення.