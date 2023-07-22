У Великій Британії ув’язнили викрадача 200 тисяч шоколадних яєць

У Великій Британії до 18 місяців ув'язнення засудили чоловіка, який викрав 200 тисяч шоколадних яєць, пише CNN.

Поліція охрестила злочинця "пасхальним кроликом". Ув’язнений – 32-річний Джобі Пул. Він викрав крем-яйця Cadbury Creme Eggs на суму 40 000 доларів США 11 лютого.

Щоб зробити це, Пул проник у промисловий цех. А з вантажем втік на викраденій вантажівці. Поліція також вважає, що він використовував викрадений трактор, щоб відтягнути причіп з яйцями від промислового цеху.

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"Він зупинив автомобіль, коли зрозумів, що за ним стежать. Він зрозумів, що гра закінчилася – він зрозумів, що за ним стоїть поліція, і підійшов, коли це було безпечно", – сказав адвокат Пула на одному із засідань.

Ніякого опору теж не було. У твіттері після арешту поліція повідомила, що "допомогла врятувати Великдень для шанувальників Creme Egg", назвавши інцидент "крадіжкою яєць".

Уже 20 липня суддя Ентоні Лоу ув’язнив Пула на півтора року в суді Шрусбері. Пул визнав свою вину – в крадіжці, злочинній шкоді та водінні без страховки.

У Великій Британії яйця з молочного шоколаду, наповнені жовтком із жовто-білої помадки, продаються лише в період Великодня. Компанія Cadbury, яка належить американській харчовій компанії Mondelez International, щороку продає у країні 220 мільйонів таких яєць.

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