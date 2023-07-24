Прикриваються виплатами від ООН. Як уникнути шахраїв, які виманюють гроші

Наразі у соціальних мережах та месенджерах з’являється велика кількість шахрайських публікації. Зловмисники прикриваються соціальнами виплатами та виманюють гроші, повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

Зазвичай шахраї прикриваються Всесвітньої продовольчою прогромаю Організація Об’єднаних Націй або іншими міжнародними організаціями.

"Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв", – пишуть у відомстві.

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Водночас вони використовують фішингові сайти, що імітують популярні українські банки.

Щоб не стати жертвою шахраїв, фахівці рекмондують:

довіряти тільки офіційним ресурсам: сайт Мінсоцполітики, сайт ДП "ІОЦ Мінсоцполітики України" України, сайт платформи "єДопомога"

не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,

у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку.

Наостанок, дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.

Раніше ми розповідали про найпопулярніші схеми виманювання грошей шахраями.

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