У Нацполіції пояснили, як не дати шахраям віддалено замінити вашу SIM-картку

Шахраї можуть вкрасти ваші гроші не лише за допомогою фейкових зборів чи фішингових сайтів.

Зловмисники можуть скористатися віддаленою заміною SIM-картки, щоб отримати ваші дані, повідомляє Національна поліція.

Правоохоронці пояснили, як вберегтися від таких шахрайських схем.

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"Коли ми користуємося мобільними телефонами, то навіть не задумуємося над тим, що наш номер телефону можуть привласнити сторонні особи. Тож варто розібратися, як це може статися і які наслідки мати", – кажуть у поліції.

Зловмисники можуть застосувати віддалену заміну SIM-карт для отримання доступу до фінансових номерів телефонів і подальшого привласнення грошей із ваших банківських рахунків.

Для цього вам телефонують кілька разів від імені служб таксі або різних організацій та схиляють, щоб ви перетелефонували.

Далі – замовляють в оператора послугу відновлення SIM-карти, використовуючи для ідентифікації абонента номери телефону, з яких раніше телефонували.

Інколи зловмисники навіть перераховують незначні суми коштів на ваш мобільний рахунок, аби точно знати дату останнього поповнення рахунку.

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Якщо ви помітили підозрілі ознаки, негайно повідомте про це оператора стільникового зв’язку.

Щоб захиститися від шахраїв, дотримуйтеся цих рекомендацій:

✅ забороніть віддалену заміну SIM-картки або перейдіть на контрактне обслуговування у мобільного оператора;

✅ використовуйте лише офіційний застосунок свого банку;

✅ регулярно переглядайте історію транзакцій;

✅ не проводьте платіжні операції з чужих пристроїв.

Також НЕ можна передавати стороннім:

PIN-код, CVV та термін дії банківської картки;

коди з SMS, що можуть використовуватися для підтвердження транзакцій;

пароль від онлайн-банкінгу або коди із SMS від оператора

Для платежів в Інтернеті краще мати окрему картку із встановленими лімітами на оплату.

Нагадаємо, раніше у Кіберполіції назвали 6 схем, як шахраї можуть виманювати гроші онлайн.

Якщо вас намагаються ошукати у мережі, обов’язково повідомляйте про це Кіберполіції та Урядовій команді реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA.

Також правоохоронці нагадали, що шахраї можуть представлятися соцпрацівниками або представниками благодійних фондів.