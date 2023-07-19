У Нацполіції пояснили, як не дати шахраям віддалено замінити вашу SIM-картку

Шахраї можуть вкрасти ваші гроші не лише за допомогою фейкових зборів чи фішингових сайтів.
Зловмисники можуть скористатися віддаленою заміною SIM-картки, щоб отримати ваші дані, повідомляє Національна поліція.
Правоохоронці пояснили, як вберегтися від таких шахрайських схем.
"Коли ми користуємося мобільними телефонами, то навіть не задумуємося над тим, що наш номер телефону можуть привласнити сторонні особи. Тож варто розібратися, як це може статися і які наслідки мати", – кажуть у поліції.
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Зловмисники можуть застосувати віддалену заміну SIM-карт для отримання доступу до фінансових номерів телефонів і подальшого привласнення грошей із ваших банківських рахунків.
Для цього вам телефонують кілька разів від імені служб таксі або різних організацій та схиляють, щоб ви перетелефонували.
Далі – замовляють в оператора послугу відновлення SIM-карти, використовуючи для ідентифікації абонента номери телефону, з яких раніше телефонували.
Інколи зловмисники навіть перераховують незначні суми коштів на ваш мобільний рахунок, аби точно знати дату останнього поповнення рахунку.
Якщо ви помітили підозрілі ознаки, негайно повідомте про це оператора стільникового зв’язку.
Щоб захиститися від шахраїв, дотримуйтеся цих рекомендацій:
✅ забороніть віддалену заміну SIM-картки або перейдіть на контрактне обслуговування у мобільного оператора;
✅ використовуйте лише офіційний застосунок свого банку;
✅ регулярно переглядайте історію транзакцій;
✅ не проводьте платіжні операції з чужих пристроїв.
Також НЕ можна передавати стороннім:
- PIN-код, CVV та термін дії банківської картки;
- коди з SMS, що можуть використовуватися для підтвердження транзакцій;
- пароль від онлайн-банкінгу або коди із SMS від оператора
Для платежів в Інтернеті краще мати окрему картку із встановленими лімітами на оплату.
Нагадаємо, раніше у Кіберполіції назвали 6 схем, як шахраї можуть виманювати гроші онлайн.
Якщо вас намагаються ошукати у мережі, обов’язково повідомляйте про це Кіберполіції та Урядовій команді реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA.
Також правоохоронці нагадали, що шахраї можуть представлятися соцпрацівниками або представниками благодійних фондів.
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