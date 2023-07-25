Аромат зберігся: у В’єтнамі знайшли прянощі для карі, яким може бути 2 тисячі років. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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25 липня 2023

Під час розкопок древнього міста Окео у Вʼєтнамі, археологи знайшли залишки спецій, які збереглися на камʼяних інструментах. Вчені припускають, що знахідці може бути приблизно 2 тис. років.

Найцікавіше те, що у деяких прянощів запах зберігся до сьогодні, повідомляє The Guardian.

Вчені виявили залишки куркуми, імбиру, кориці, мускатного горіха та гвоздики. Також ідентифікували рис. 

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Археологи припускають, що ці інгредієнти могли використовувати для приготування карі – традиційної індійської страви, яку готують з рису та суміші прянощів.

 Велика плита для подрібнення їжі. Фото: Southern Institute for Social Sciences in Vietnam

"Усі ці спеції потрапили до В’єтнаму 2 тис. років тому. Вони сприяли приготуванню чудових страв, які, мабуть, подобалися людям того часу", – припустив доктор Сяо-чун Хунг з Австралійського національного університету, який керував розкопками та дослідженнями.

Вчені були здивовані, виявивши, що насіння мускатного горіха, яке вони викопали, зберегло аромат через два тисячоліття.

Разом зі спеціями дослідники також знайшли велику плиту для подрібнення їжі. Вона схожа на ті, що нині традиційно використовують для приготування карі.

 Знахідка археологів у В'єтнамі. Фото: Southern Institute for Social Sciences in Vietnam

Попередні археологічні дані вказують на те, що карі могли винайти в Індії понад 4 тис. років тому. Водночас результат нового дослідження може свідчити про те, що рецепти карі потрапили до Південно-Східної Азії через мігрантів і торговців, які плавали Індійським океаном.

Нагадаємо, в Єгипті археологи знайшли древні майстерні з муміфікації людей і тварин та нові гробниці, які могли належати священникам,

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