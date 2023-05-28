У Єгипті знайшли нові стародавні майстерні з бальзамування тіл та гробниці з артефактами

Вчені знайшли стародавні майстерні з муміфікації людей і тварин та нові гробниці під час археологічних розкопок у Єгипті.

Ймовірно, гробниці могли належати священникам, повідомляє Reuters.

"Дві великі "майстерні бальзамування" відносять до 30-ї династії (380-343 рр. до н. е.) і епохи Птолемеїв (305-30 рр. до н. е.)", – розповів голова Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі.

Одна з них створена для людей, інша – для тварин.

Знайдений в Єгипті саркофаг. Фото: Reuters

Також вчені виявили всі інструменти, які єгиптяни використовували для бальзамування тіл:

кам’яні ложки;

глиняні горщики;

ритуальні посудини;

спеціальну сіль;

полотно.

Нові результати розкопок в Єгипті. Фото: Reuters

Крім цього, дослідники розкопали дві невеликі гробниці, яким приблизно 4,4 і 3.4 тис. років. Припускають, що вони належали двом священникам.

Результати нових розкопок у Єгипті. Фото: Reuters

На стінах однієї з гробниць є написи про землеробство, полювання та іншу повсякденну діяльність. На іншій – зображення померлих людей в різних позах.

Голова Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі. Фото: Reuters

Ці відкриття зробили після річних розкопок поблизу святилища богині сонця за захисниці вагітних жінок – Бастет. Воно знаходиться приблизно 30 км на південь від Каїру, столиці Єгипту.

Нагадаємо, в Єгипті, група археологів знайшла тунель під стародавнім храмом, припускають, що він може вести до гробниці Клеопатри.