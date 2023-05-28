У Єгипті знайшли нові стародавні майстерні з бальзамування тіл та гробниці з артефактами

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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28 травня 2023

Вчені знайшли стародавні майстерні з муміфікації людей і тварин та нові гробниці під час археологічних розкопок у Єгипті.

Ймовірно, гробниці могли належати священникам, повідомляє Reuters.

"Дві великі "майстерні бальзамування" відносять до 30-ї династії (380-343 рр. до н. е.) і епохи Птолемеїв (305-30 рр. до н. е.)", – розповів голова Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі.

Одна з них створена для людей, інша – для тварин. 

 Знайдений в Єгипті саркофаг. Фото: Reuters

Також вчені виявили всі інструменти, які єгиптяни використовували для бальзамування тіл:

  • кам’яні ложки;
  • глиняні горщики;
  • ритуальні посудини;
  • спеціальну сіль;
  • полотно.
Нові результати розкопок в Єгипті. Фото: Reuters

Крім цього, дослідники розкопали дві невеликі гробниці, яким приблизно 4,4 і 3.4 тис. років. Припускають, що вони належали двом священникам.

 Результати нових розкопок у Єгипті. Фото: Reuters

На стінах однієї з гробниць є написи про землеробство, полювання та іншу повсякденну діяльність. На іншій – зображення померлих людей в різних позах.

 Голова Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі. Фото: Reuters

Ці відкриття зробили після річних розкопок поблизу святилища богині сонця за захисниці вагітних жінок – Бастет. Воно знаходиться приблизно 30 км на південь від Каїру, столиці Єгипту.

Нагадаємо, в Єгипті, група археологів знайшла тунель під стародавнім храмом, припускають, що він може вести до гробниці Клеопатри.

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