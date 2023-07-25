Як не стати жертвою аферистів при купівлі квитків на потяг – розповіли в "УЗ"

В Україні триває піковий сезон літніх перевезень. У зв’язку з цим, збільшується кількість шахрайських схем, що пов’язані з купівлею квитків на потяг.

У компанії "Укрзалізниця" розповіли, як працюють шахраї та дали поради, як не стати їхньою жертвою.

Аферисти, які мають на меті привласнення чужих коштів, постійно вигадують нові схеми.

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Одна з них, це коли "перекупник" купує квиток на потяг, щойно той з’явився в продажі. Він оформлює його на своє або ж на будь-яке вигадане ім'я і в такому вигляді продає іншому пасажиру.

Потяг. Фото: "Укрзалізниця"

"У такому випадку ми не пускаємо на борт, адже ім'я у квитку не співпадатиме з іменем у паспорті. На жаль, такі випадки не рідкість", – зазначили в "УЗ".

Зловмисники обіцяють пасажирам, що проблем у них не виникне. Звісно ж, це не так. Коли пасажири намагаються зв’язатися з "перекупниками" для того, щоб з’ясувати ситуацію, аферисти просто вимикають телефон.

"Укрзалізниця"

Ще одна схема знову ж таки полягає в тому, що "перекупник" купує квиток заздалегідь. Він оформлює його на своє або на будь-яке інше ім'я. Коли отримує замовлення – у графічному редакторі змінює на квитку прізвище на реальне ім'я покупця.

Пасажири, які отримують такі квитки в електронній формі, навряд чи можуть відрізнити їх від справжніх.

"Укрзалізниця"

"Такі випадки – це тест на уважність та професійність наших провідників: сканування квитка або звірка зі списком пасажирів миттєво демонструє нашим поїзним бригадам справжнє ім'я на квитку, а звірка з документами пасажира примушує не допустити його до посадки", – наголошують в компанії.

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Також додають, що подібні випадки трапляються дуже часто.

"Укрзалізниця"

Іноді"перекупники" о 8 ранку першого дня відкриття продажів намагаються атакувати ботами електронну систему "Укрзалізниці".

Таким чином, за допомогою скриптів (програми, яка автоматизує деякі завдання – ред.) швидше за інших користувачів викуповують квитки.

"Такі облікові записи ми постійно блокуємо, але й махінатори не стоять на місці, вигадують нові алгоритми. Якщо "перекупники" вже мають замовника, то оформлюють квиток одразу на його прізвище. Якщо ж ні – то при отриманні замовлення здають квиток, взятий раніше на довільне ім'я, і тут же викуповують на потрібне ім'я", – додають в "УЗ".

В "УЗ" закликають пасажирів не підтримувати шахраїв своїми замовленнями. Оскільки замовляючи квиток у "перекупників", пасажири самі створюють ажіотаж та стимулюють налаштування ботів, через які інші пасажири мають труднощі з купівлею.

Наступна схема аферистів полягає в тому, що "перекупники" моніторять повернення квитків іншими пасажирами і намагаються одразу їх придбати.

"Укрзалізниця"

"Нагадаємо: повернення варшавських квитків у вільний продаж здійснюється за дві доби до відправлення з 8 год ранку. Ці квитки доступні всім і зовсім немає необхідності переплачувати "горе-підприємцям", – акцентують в УЗ.

Вони також наголошують, що клієнти "перекупників" самі наражають себе на ризик залишитися без необхідної подорожі.

"Укрзалізниця"

"Розуміючи високий попит, ми свідомо надаємо все більше – рекордну кількість опцій міжнародного сполучення, які зібрані тут", – нагадують в "Укрзалізниці".

Нагадуємо, "Укрзалізниця" в тестовому режимі впровадила перші жіночі купе у потягах дальнього спрямування.