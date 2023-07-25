Як не стати жертвою аферистів при купівлі квитків на потяг – розповіли в "УЗ"

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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25 липня 2023

В Україні триває піковий сезон літніх перевезень. У зв’язку з цим, збільшується кількість шахрайських схем, що пов’язані з купівлею квитків на потяг.

У компанії "Укрзалізниця" розповіли, як працюють шахраї та дали поради, як не стати їхньою жертвою.

Аферисти, які мають на меті привласнення чужих коштів, постійно вигадують нові схеми.

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Одна з них, це коли "перекупник" купує квиток на потяг, щойно той з’явився в продажі. Він оформлює його на своє або ж на будь-яке вигадане ім'я і в такому вигляді продає іншому пасажиру. 

 Потяг. Фото: "Укрзалізниця"

"У такому випадку ми не пускаємо на борт, адже ім'я у квитку не співпадатиме з іменем у паспорті. На жаль, такі випадки не рідкість", – зазначили в "УЗ".

Зловмисники обіцяють пасажирам, що проблем у них не виникне. Звісно ж, це не так. Коли пасажири намагаються зв’язатися з "перекупниками" для того, щоб з’ясувати ситуацію, аферисти просто вимикають телефон.

"Укрзалізниця"

Ще одна схема знову ж таки полягає в тому, що "перекупник" купує квиток заздалегідь. Він оформлює його на своє або на будь-яке інше ім'я. Коли отримує замовлення – у графічному редакторі змінює на квитку прізвище на реальне ім'я покупця. 

Пасажири, які отримують такі квитки в електронній формі, навряд чи можуть відрізнити їх від справжніх. 

"Укрзалізниця"

"Такі випадки – це тест на уважність та професійність наших провідників: сканування квитка або звірка зі списком пасажирів миттєво демонструє нашим поїзним бригадам справжнє ім'я на квитку, а звірка з документами пасажира примушує не допустити його до посадки", – наголошують в компанії.

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Також додають, що подібні випадки трапляються дуже часто.

 "Укрзалізниця"

Іноді"перекупники" о 8 ранку першого дня відкриття продажів намагаються атакувати ботами електронну систему "Укрзалізниці". 

Таким чином, за допомогою скриптів (програми, яка автоматизує деякі завдання ред.) швидше за інших користувачів викуповують квитки. 

"Такі облікові записи ми постійно блокуємо, але й махінатори не стоять на місці, вигадують нові алгоритми. Якщо "перекупники" вже мають замовника, то оформлюють квиток одразу на його прізвище. Якщо ж ні – то при отриманні замовлення здають квиток, взятий раніше на довільне ім'я, і тут же викуповують на потрібне ім'я", – додають в "УЗ".

В "УЗ" закликають  пасажирів не підтримувати шахраїв своїми замовленнями. Оскільки замовляючи квиток у "перекупників", пасажири самі створюють ажіотаж та стимулюють налаштування ботів, через які інші пасажири мають труднощі з купівлею.

Наступна схема аферистів полягає в тому, що "перекупники" моніторять повернення квитків іншими пасажирами і намагаються одразу їх придбати. 

 "Укрзалізниця"

"Нагадаємо: повернення варшавських квитків у вільний продаж здійснюється за дві доби до відправлення з 8 год ранку. Ці квитки доступні всім і зовсім немає необхідності переплачувати "горе-підприємцям", – акцентують в УЗ.

Вони також наголошують, що клієнти "перекупників" самі наражають себе на ризик залишитися без необхідної подорожі. 

 "Укрзалізниця"

"Розуміючи високий попит, ми свідомо надаємо все більше – рекордну кількість опцій міжнародного сполучення, які зібрані тут", – нагадують в "Укрзалізниці".

Нагадуємо, "Укрзалізниця" в тестовому режимі впровадила перші жіночі купе у потягах дальнього спрямування.

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