Як не стати жертвою аферистів при купівлі квитків на потяг – розповіли в "УЗ"

В Україні триває піковий сезон літніх перевезень. У зв’язку з цим, збільшується кількість шахрайських схем, що пов’язані з купівлею квитків на потяг.
У компанії "Укрзалізниця" розповіли, як працюють шахраї та дали поради, як не стати їхньою жертвою.
Аферисти, які мають на меті привласнення чужих коштів, постійно вигадують нові схеми.
Одна з них, це коли "перекупник" купує квиток на потяг, щойно той з’явився в продажі. Він оформлює його на своє або ж на будь-яке вигадане ім'я і в такому вигляді продає іншому пасажиру.
|Потяг. Фото: "Укрзалізниця"
"У такому випадку ми не пускаємо на борт, адже ім'я у квитку не співпадатиме з іменем у паспорті. На жаль, такі випадки не рідкість", – зазначили в "УЗ".
Зловмисники обіцяють пасажирам, що проблем у них не виникне. Звісно ж, це не так. Коли пасажири намагаються зв’язатися з "перекупниками" для того, щоб з’ясувати ситуацію, аферисти просто вимикають телефон.
|"Укрзалізниця"
Ще одна схема знову ж таки полягає в тому, що "перекупник" купує квиток заздалегідь. Він оформлює його на своє або на будь-яке інше ім'я. Коли отримує замовлення – у графічному редакторі змінює на квитку прізвище на реальне ім'я покупця.
Пасажири, які отримують такі квитки в електронній формі, навряд чи можуть відрізнити їх від справжніх.
|"Укрзалізниця"
"Такі випадки – це тест на уважність та професійність наших провідників: сканування квитка або звірка зі списком пасажирів миттєво демонструє нашим поїзним бригадам справжнє ім'я на квитку, а звірка з документами пасажира примушує не допустити його до посадки", – наголошують в компанії.
Також додають, що подібні випадки трапляються дуже часто.
|"Укрзалізниця"
Іноді"перекупники" о 8 ранку першого дня відкриття продажів намагаються атакувати ботами електронну систему "Укрзалізниці".
Таким чином, за допомогою скриптів (програми, яка автоматизує деякі завдання – ред.) швидше за інших користувачів викуповують квитки.
"Такі облікові записи ми постійно блокуємо, але й махінатори не стоять на місці, вигадують нові алгоритми. Якщо "перекупники" вже мають замовника, то оформлюють квиток одразу на його прізвище. Якщо ж ні – то при отриманні замовлення здають квиток, взятий раніше на довільне ім'я, і тут же викуповують на потрібне ім'я", – додають в "УЗ".
В "УЗ" закликають пасажирів не підтримувати шахраїв своїми замовленнями. Оскільки замовляючи квиток у "перекупників", пасажири самі створюють ажіотаж та стимулюють налаштування ботів, через які інші пасажири мають труднощі з купівлею.
Наступна схема аферистів полягає в тому, що "перекупники" моніторять повернення квитків іншими пасажирами і намагаються одразу їх придбати.
|"Укрзалізниця"
"Нагадаємо: повернення варшавських квитків у вільний продаж здійснюється за дві доби до відправлення з 8 год ранку. Ці квитки доступні всім і зовсім немає необхідності переплачувати "горе-підприємцям", – акцентують в УЗ.
Вони також наголошують, що клієнти "перекупників" самі наражають себе на ризик залишитися без необхідної подорожі.
|"Укрзалізниця"
"Розуміючи високий попит, ми свідомо надаємо все більше – рекордну кількість опцій міжнародного сполучення, які зібрані тут", – нагадують в "Укрзалізниці".
Нагадуємо, "Укрзалізниця" в тестовому режимі впровадила перші жіночі купе у потягах дальнього спрямування.
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