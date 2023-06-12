"Укрзалізниця" запустила перші жіночі купе

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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12 червня 2023

"Укрзалізниця" у тестовому режимі впровадила перші купе для жінок у потягах дальнього спрямування.

Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов.

Квитки у жіночі вагони можна придбати тільки у мобільному додатку з 30 червня 2023 року. Йдеться про наступні напрямки:

  • № 16 "Харків-Ясіня";
  • №81 "Київ-Ужгород";
  • №41 "Дніпро-Трускавець";
  • №75 Київ – Кривий Ріг.

Наприклад, у поїзді "Дніпро-Трускавець" жіночі купе розміщені у вагоні №8, однак  невідомо, чи весь вагон буде відведено під місця для жінок.

 Скрін з мобільного додатку "Укразалізниці"

Вартість квитка у вагон така сама, як і в інших.

Раніше "Укрзалізниця" обіцяла впровадити жіночі купе у потягах дальнього спрямування. Їхати в них також мають право жінки з синами до 6 років.

Нагадаємо, на сайті президента підтримали петицію про впровадження жіночих купе у потягах з метою безпеки пасажирок.

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