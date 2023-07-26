Гарвардський вчений вважає, що знайшов фрагменти інопланетних технологій. У його колег – сумніви

Астрофізик з США припускає, що залишки вогняної кулі, які вилучили з морського дна у Новій Гвінеї 9 років тому, могли бути із позаземного космічного корабля.

Утім, його колеги до такої заяви налаштовані скептично, повідомляє The New York Times.

8 січня 2014 року вогняна куля з космосу промайнула крізь атмосферу Землі та впала в море на північ від острова Манус біля північно-східного узбережжя Папуа, що у Новій Гвінеї.

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Його розташування, швидкість і яскравість були зафіксовані датчиками уряду США і "тихо заховані" в базі даних подібних подій.

Зображення кулі, вилученої з дна Тихого океану, зроблене електронним мікрозондом/Гарвардський університет

Проаналізувавши дані зафіксованої швидкості та напрямку об’єкта, астрофізик назвав вогняну кулю "екстремальним викидом".

Доктор Леб очолив наукову експедицію, щоб дістати фрагменти цієї вогняної кулі біля дна західної частини Тихого океану.

21 червня він заявив, що знайшов їх. Відкриття, за його словами, може допомогти знайти докази позаземного життя.

"Не біологічні істоти, як ви бачите в науково-фантастичних фільмах. Швидше за все, це технологічний гаджет зі штучним інтелектом", – сказав доктор Леб.

Доктор Леб. Фото: Доктор Леб

Проте багато астрономів вважають заяву "надто сильною та поспішною". Тому з науковцем почали припиняти співпрацю.

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Все ж на основі даних з дослідження вогняної кулі астрофізик написав статтю про своє відкриття. Спочатку вона була відхилена журналом The Astrophysical Journal.

Та через кілька місяців її опублікували в тому ж виданні. Це трапилося після того, як Космічне командування США офіційно оголосило, що вимірювання швидкості вогняної кулі були достатньо точними, щоб зробити висновок про її міжзоряне походження.

Оскільки малоймовірно, що уряд США розсекретить точні дані походження залишків вогняної кулі, доктор Леб відправив їх на дослідження до лабораторій університетів США та Німеччини.

На основі досліджень виявили залишки урану та свинцю, кількість яких може бути використана для оцінки віку матеріалу.

За словами астронома з Вашингтонського університету Дона Браунлі вони, ймовірно, не з природного метеорита.

З іншого боку, каже він, якщо у них не знайдуть кисень, то малоймовірно, що матеріал пройшов через атмосферу Землі.

За словами ще одного науковця, доктора Деша, вчені вірять, що міжзоряні об’єкти існують, і вони дуже хочуть, щоб один з них прибув на Землю. Та вагомих доказів того, що це сталося, ще немає.

Мікроскопічне зображення магнітних частинок. Фото: Аві Леб

"Я просто хочу запевнити громадськість, що вчені нічого не вигадують. Те, що публіка бачить у дослідженнях Лебі, не є до кінця науковими твердженнями", – пояснив Деш.

Команда доктора Лебі планує повернутися у води Нової Гвінеї, щоб продовжити пошук ще більших залишків вогняної кулі.

А в 2024 році команда відвідає місце біля узбережжя Португалії, де шукатиме другий метеорит, який, на думку доктора Лебі, також може мати міжзоряне походження.

"Він може помилятися, – вважає співзасновник головний організатор попередньої експедиції Роб Маккаллум, – але ми ніколи не дізнаємося, якщо не перевіримо".

Нагадаємо, науковці з Франції представили новий аналіз метеорита, який знайшли в Сахарі ще 5 років тому.