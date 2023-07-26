Здобуття освіти стало гуманітарною проблемою в Україні під час війни – глава УГКЦ

Здобуття середньої освіти в умовах повномасштабної війни стало однією з гуманітарних проблем в Україні.

Про це заявив глава Української Греко-Католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) під час панельної дискусії "Розширення та синергія діяльності КМУ, УГКЦ та Карітасу України для відповіді на потреби України" 26 липня.

За його словами, внаслідок війни перед Україною виникає безліч гуманітарних викликів, на які потрібно своєчасно й ефективно реагувати.

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Блаженніший Святослав зазначив, що останній Синод єпископів Української Греко-Католицької церкви аналізував нові гуманітарні виклики, які постають перед Україною.

глава Української Греко-Католицької церкви Блаженніший Святослав. Фото з Facebook

"Протягом 500 днів в Україні ніхто не помер від голоду та холоду – це є перемога на гуманітарному фронті. Ми все зробили для того, щоб гуманітарна криза не переросла в гуманітарну катастрофу… Проте питання харчової безпеки звісно буде і надалі однією із основних проблем", – сказав отець.

Однією з гуманітарних проблем стало здобуття середньої освіти.

"Гуманітарною проблемою сьогодні в Україні є звичайна середня освіта. Я понині бачу перед очима хлопчика Діму, якого зустрів у Ніжині. У третьому класі він не вміє ні читати, ні писати. Десятки тисяч українських дітей випали із системи освіти. Це один із викликів, на які ми сьогодні маємо реагувати", – наголосив глава УГКЦ.

Раніше ми розповідали про непроговорені проблеми освіти у час війни.