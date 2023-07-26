ЮНЕСКО рекомендує заборонити використання мобільних телефонів у школах

ЮНЕСКО закликає заборонити в школах використання мобільних телефонів, щоб покращити навчання та допомогти захистити дітей від кібербулінгу.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на доповідь ЮНЕСКО.

Надмірне використання мобільних телефонів впливає на зниження успішності школярів, йдеться у звіті. А значна кількість часу, проведеного за екраном, негативно впливає на емоційну стабільність дітей.

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Освіта в університетах стає все більш автоматизованою. Тому ЮНЕСКО закликає політиків не нехтувати "соціальним виміром", де студенти мають навчатися очно.

"Цифрова революція має неосяжний потенціал та вона повинна регулюватися в суспільстві. Так, як і її використання в освіті", – сказала генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Вона додала, що використання цифрових технологій повинно бути спрямоване на покращення навчального досвіду та добробуту студентів і вчителів, а не шкодити їм.

"Ставте на перше місце потреби учня та підтримуйте вчителів. Онлайн-зв’язки не замінять людське спілкування", – зазначила Азуле.

У ЮНЕСКО також зазначили, що повинні переконатися, що цифрові технології в освіті приносять користь, а не шкоду. Адже їхнє надмірне використання може відволікати, заважати та негативно впливати на навчання.

Китай встановив обмеження для використання цифрових пристроїв. Діти там можуть користуватися гаджетами не довше, ніж 30% від усього часу, проведеного в школі. Та робити постійні перерви.

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ЮНЕСКО проаналізувала 200 систем освіти в усьому світі. Кожна четверта країна заборонила використання смартфонів у школах. Зокрема це зробила Франція ще у 2018 році. У Нідерландах планують встановити обмеження у 2024 році.

У Великій Британії подібні спроби були зроблені у 2021 році. Та ініціативу відкинула профспілка освіти і визнала її "відволікаючим фактором".

Водночас в ЮНЕСКО наголосили, що попри негативні чинники, сучасні технології, надали можливість здобути освіту мільйонам людей. Зокрема, під час пандемії COVID-19 онлайн-освіта допомогла школам та університетам працювати в умовах обмежувальних заходів.

Нагадаємо, з 2007 року в Україні діяла заборона на користування мобільними телефонами, але у 2014 році її скасували.