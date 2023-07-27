Чи повинен сімейний лікар давати пацієнту особистий номер телефону – пояснює НСЗУ

Сімейний лікар може дати пацієнту свій особистий номер телефону, однак не зобов’язаний.

Також лікар може дистанційно консультувати пацієнта чи створити електронний рецепт без візиту пацієнта, пояснюють у Національній службі здоров’я.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, сімейний лікар надає допомогу під час особистого прийому пацієнта безпосередньо в медичному закладі.

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"Разом із тим лікар має право допомогти хворому за місцем його проживання або в телефонному режимі – втім виключно у свої робочі години", – кажуть у НСЗУ.

Зазвичай зв’язок із лікарем підтримується через телефонний дзвінок до реєстратури або робочий телефон лікаря в кабінеті.

Однак якщо лікар надав пацієнту номер свого мобільного, треба дотримуватися етики спілкування:

заздалегідь узгодьте, в яких ситуаціях та коли можна звертатися;

спитайте у лікаря, який спосіб комунікації буде для нього зручнішим: повідомлення чи дзвінок;

не надсилайте лікарю голосових або відео-повідомлень: їх прочитання чи перегляд займає час, і лікарю не завжди зручно їх переглядати чи прослуховувати;

якщо лікар не відповідає на дзвінок, зачекайте, не треба писати багато повідомлень чи постійно набирати;

звертайтеся лише у робочі години лікаря, адже лікар також має право на відпочинок;

якщо у вас стався терміновий випадок, а у лікаря вихідний – звертайтеся до амбулаторії, де постійно є черговий медпрацівник і має надати необхідну первинну допомогу;

у випадку загрози здоров’ю та життю телефонуйте у 103.

Нагадуємо, раніше ми розповідали, яку безкоштовну психологічну допомогу надають сімейні лікарі.

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