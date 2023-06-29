Яку безкоштовну психологічну допомогу надають сімейні лікарі – нагадує МОЗ

Психологічну допомогу в Україні можна отримати у сімейного лікаря, терапевта та педіатра.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, який перелік послуг вони надають.

"У разі потреби в психологічних послугах пацієнт може самостійно звернутися до сімейного лікаря чи педіатра або ж за направленням лікуючого лікаря (для осіб із діагнозом "Психічні розлади")", – зазначають у відомстві.

Які безкоштовні послуги можна отримати у сімейного лікаря, терапевта чи педіатра:

Діагностику психічних розладів та клінічну оцінку стану пацієнта.

Направлення на відповідні дослідження, щоб лікар міг виключити психічні чи неврологічні розлади у пацієнта.

Оскільки, вони можуть бути пов’язані із фізичним здоров’ям.

Скерування до психіатра за згодою пацієнта.

Складання плану ведення та лікування.

Надання першої психологічної допомоги.

Застосування психосоціальних, фармакологічних або поведінкових втручань.

Скерування до психіатра, психолога, психотерапевта, нарколога, чи невролога й взаємодія з ними.

Його зможуть отримати пацієнти, в яких не буде позитивної динаміки після застосування психосоціальних, фармакологічних та поведінкових втручань.

Направлення в інші заклади охорони здоровʼя за наявності показань.

Психологічна підтримка членів родини чи законних представників, які доглядають за пацієнтом.

Також їх можуть навчити технік самодопомоги.

Інформування родичів чи законних опікунів, які здійснюють догляд за пацієнтом про його можливі проблеми з психічним здоров’ям та вплив близького оточення на одужання.

"Допомога надається амбулаторно та/або за місцем перебування пацієнта/пацієнтки (за рішенням лікаря первинної медичної допомоги)", – додають у МОЗ.

Медзаклад, де надають безкоштовну психологічну допомогу, можна через аналітичну панель НСЗУ України.

Також інформацію нададуть у контакт-центрі НСЗУ за телефоном 16-77.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу на онлайн-сервісах та "гарячих лініях".