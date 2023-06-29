Яку безкоштовну психологічну допомогу надають сімейні лікарі – нагадує МОЗ

Психологічну допомогу в Україні можна отримати у сімейного лікаря, терапевта та педіатра.
У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, який перелік послуг вони надають.
"У разі потреби в психологічних послугах пацієнт може самостійно звернутися до сімейного лікаря чи педіатра або ж за направленням лікуючого лікаря (для осіб із діагнозом "Психічні розлади")", – зазначають у відомстві.
Які безкоштовні послуги можна отримати у сімейного лікаря, терапевта чи педіатра:
- Діагностику психічних розладів та клінічну оцінку стану пацієнта.
- Направлення на відповідні дослідження, щоб лікар міг виключити психічні чи неврологічні розлади у пацієнта.
Оскільки, вони можуть бути пов’язані із фізичним здоров’ям.
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- Скерування до психіатра за згодою пацієнта.
- Складання плану ведення та лікування.
- Надання першої психологічної допомоги.
- Застосування психосоціальних, фармакологічних або поведінкових втручань.
- Скерування до психіатра, психолога, психотерапевта, нарколога, чи невролога й взаємодія з ними.
Його зможуть отримати пацієнти, в яких не буде позитивної динаміки після застосування психосоціальних, фармакологічних та поведінкових втручань.
- Направлення в інші заклади охорони здоровʼя за наявності показань.
- Психологічна підтримка членів родини чи законних представників, які доглядають за пацієнтом.
Також їх можуть навчити технік самодопомоги.
- Інформування родичів чи законних опікунів, які здійснюють догляд за пацієнтом про його можливі проблеми з психічним здоров’ям та вплив близького оточення на одужання.
"Допомога надається амбулаторно та/або за місцем перебування пацієнта/пацієнтки (за рішенням лікаря первинної медичної допомоги)", – додають у МОЗ.
Медзаклад, де надають безкоштовну психологічну допомогу, можна через аналітичну панель НСЗУ України.
Також інформацію нададуть у контакт-центрі НСЗУ за телефоном 16-77.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу на онлайн-сервісах та "гарячих лініях".
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