Яку безкоштовну психологічну допомогу надають сімейні лікарі – нагадує МОЗ

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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29 червня 2023

Психологічну допомогу в Україні можна отримати у сімейного лікаря, терапевта та педіатра.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, який перелік послуг вони надають.

"У разі потреби в психологічних послугах пацієнт може самостійно звернутися до сімейного лікаря чи педіатра або ж за направленням лікуючого лікаря (для осіб із діагнозом "Психічні розлади")", – зазначають у відомстві.

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Які безкоштовні послуги можна отримати у сімейного лікаря, терапевта чи педіатра:

  • Діагностику психічних розладів та клінічну оцінку стану пацієнта.
  • Направлення на відповідні дослідження, щоб лікар міг виключити психічні чи неврологічні розлади у пацієнта. 

Оскільки, вони можуть бути пов’язані із фізичним здоров’ям.

 ФОТО: yacobchuk1/Depositphotos
  • Скерування до психіатра за згодою пацієнта.
  • Складання плану ведення та лікування.
  • Надання першої психологічної допомоги.
  • Застосування психосоціальних, фармакологічних або поведінкових втручань. 
  • Скерування до психіатра, психолога, психотерапевта, нарколога, чи невролога й взаємодія з ними.

Його зможуть отримати пацієнти, в яких не буде позитивної динаміки після застосування психосоціальних, фармакологічних та поведінкових втручань.

  • Направлення в інші заклади охорони здоровʼя за наявності показань.
  • Психологічна підтримка членів родини чи законних представників, які доглядають за пацієнтом.

Також їх можуть навчити технік самодопомоги.

  • Інформування родичів чи законних опікунів, які здійснюють догляд за пацієнтом про його можливі проблеми з психічним здоров’ям та вплив близького оточення на одужання.

"Допомога надається амбулаторно та/або за місцем перебування пацієнта/пацієнтки (за рішенням лікаря первинної медичної допомоги)", –  додають у МОЗ.

Медзаклад, де надають безкоштовну психологічну допомогу, можна через аналітичну панель НСЗУ України.

Також інформацію нададуть у контакт-центрі НСЗУ за телефоном 16-77.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу на онлайн-сервісах та "гарячих лініях".

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