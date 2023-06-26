В Україні стане більше військово-лікарських комісій

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 червня 2023

Уряд анонсував збільшення кількості медичних закладів, де можна буде пройти військово-лікарську експертизу. 

Про це рішення, ухвалене 24 червня, повідомили в Міністерстві оборони.

"Уряд затвердив план заходів з оптимізації процесів військово-лікарської експертизи на 2023 рік. Він має на меті забезпечити військовослужбовців належним та швидким сервісом проходження військово-лікарської комісії та зменшити навантаження на заклади охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України, інших складових сил оборони та комунальних закладах охорони здоров’я", – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Олексій Резніков додав, що в лікарнях буде організоване "якісне проходження ВЛК в умовах воєнного стану" та розширена мережа закладів.

 Фото: Freeograph/Depositphotos

"Будуть проведені інформаційні кампанії, щоби кожен військовослужбовець чітко знав свої права під час проходження військово-лікарської комісії, лікування чи реабілітації", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони запустили електронну чергу для проходження ВЛК у 13 містах України.

Крім того, наприкінці травня Зеленський підписав закони, в яких йшлося про спрощення проходження ВЛК та оформлення документів.

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