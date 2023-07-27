Що відомо про "контрольоване" падіння супутника Aeolus

Найближчим часом супутник Aeolus Європейське космічне агентство (ESA) повертає свій супутник для вивчення вітру для контрольованого руйнування в атмосфері Землі.

Спочатку планувалося, що Aeolus впаде сам по собі. Раніше жоден супутник не сходив з орбіти "допоміжним" способом, повідомляє Space.

Супутники зазвичай неконтрольовано падають на Землю після завершення своєї місії.

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Однак команда місії вирішила змінити курс супутника. Загалом близько 20% маси космічного корабля переживає "вогняну подорож" крізь атмосферу Землі. Отже, кожне неконтрольоване падіння становить ризик, навіть незначний, травми людей та пошкодження інфраструктури на Землі.

Aeolus

ESA та команда Aeolus хотіли зменшити цей ризик і показати приклад для наслідування іншим супутниковим операторам.

"Повернення Еола та бажання ESA знизити ризик відповідно до поточних рекомендацій створюють новий прецедент для безпечної роботи космічних кораблів і сталого космічного польоту як для майбутніх місій, так і для тих, які вже знаходяться на орбіті", – написала Роза Джессі з ESA в блозі.

24 липня супутник здійснив свій перший великий маневр на вході. Його двигуни запустили двічі протягом 37,5 хвилин, що призвело до зменшення його висоти приблизно на 30 км.

28 липня Aeolus "спустять" з висоти 150 до 120 км, а потім до 80 км до Землі. На останній, найкоротшій фазі, космічний корабель стає космічним сміттям, завершуючи свій остаточний спуск лише за кілька обертів Землі.

Очікується, що повторне входження в атмосферу відбудеться над Атлантичним океаном приблизно через п'ять годин після останнього маневру, повідомили члени команди місії.

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Детально про те, які міста світу можуть побачити "вогняне смертельне занурення супутника", стане відомо після цих останніх маневрів.