Астрономи вперше керуватимуть падінням "мертвого" супутника на Землю: деталі операції

Астрономи спробують керовано приземлити "мертвий" супутник на Землю.

Він увійде в атмосферу Землі 28 липня, передає Європейське космічне агентство (ЄКА).

Йдеться про старий 1360-кілограмовий супутник Aeolus, який перебував на орбіті з 2018 року.

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Aeolus був першим супутником, який заміряв вітри Землі з космосу, та передавав дані до метеорологічних центрів по всій Європі.

Місія перевершила запланований термін експлуатації, однак закрили її з іншої причини – через нестачу палива. І тепер космічний апарат падає на Землю.

За допомогою залишків палива науковці вирішили контрольовано повернути Aeolus на Землю.

Цю операцію розділили на 3 етапи.

Перший розпочався ще 24 липня, коли Aeolus досяг висоти 280 км до Землі. Тоді астрономи виконали маневр та наблизили супутник ще на 30 км.

Далі планують ще кілька маневрів 27 та 28 липня: апарат має знизитися з 250 до 150 км, а потім до 80 км від поверхні Землі.

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"Aeolus не був розроблений для контрольованого входу, тому за звичайних умов супутник природним чином впав би назад на Землю протягом кількох місяців", – зазначають в агентстві.

Асторономи зазначають, що Aeolus згорить на 80% в атмосфері, а рештки впадуть в Індійський океан та швидко затонуть.

Якщо ця операція буде успішною, то на її основі розроблять маневри для повернення інших "мертвих" супутників.

"Сьогодні ми маємо 10 тисяч космічних апаратів у космосі, з яких 2 тисячі не працюють. Якщо говорити про масу, це 11 тисяч тонн", – сказав керівник відділу космічного сміття ЄКА Хольгер Краг на пресконференції.

Тому науковці наголошують, що супутники треба розробляти таким чином, щоб можна було безпечно повернути їх на Землю після завершення місії або терміну експлуатації.

Нагадаємо, у квітні 2023 року під час повітряної тривоги в Києві очевидці бачили яскравий спалах.

Спершу припускали, що це робота сил протиповітряної оборони або приземлення нерозпізнаного літального об'єкта.

Також припускали, що це падіння "мертвого" супутника NASA вагою у 270 кг, однак у космічній агенції цю інформацію не підтвердили.