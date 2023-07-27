У США планують до 2026 року вивести на орбіту космічну ракету з ядерним двигуном

NASA і управління Міноборони США DARPA до початку 2026 року виведуть на орбіту ядерну ракету.
Проєкт під назвою DRACO спрямований на випробування у космосі ядерного теплового двигуна (NTP), повідомляє Space.
Йдеться про потенційно революційну технологію, яка може допомогти людству досліджувати Марс та інші віддалені світи.
Космічний корабель DRACO буде розроблений і побудований компанією Lockheed Martin.
|Концепція художника демонстрації космічного корабля (DRACO)
"Ми зберемо разом купу чудових даних. Ми віримо, що відкриємо нову еру для Сполучених Штатів і для людства", – сказав Кірк Ширеман, віце-президент Lockheed Martin Lunar Exploration Campaigns.
Утім, проєкт DRACO не новий. Агентство перспективних оборонних досліджень США (DARPA) розпочало програму в 2021 році, а NASA приєдналося на початку 2023 року.
Наразі NASA проводить зйомки на Червоній планеті, маючи на меті відправити туди астронавтів до кінця 2030-х або початку 2040-х років.
В організації розглядають ядерні теплові двигуни як ключовий прорив, який може зробити цю мету більш досяжною, скоротивши час подорожі до Червоної планети та назад.
Раніше у DARPA та NASA заявляли, що вони прагнуть запустити першу демонстрацію програми в космосі до 2027 року. Однак цей графік, ймовірно, змістився.
За словами Шайрмана, проєкт планують запустити у кінці 2025 або на початку 2026 року.
Компанія Lockheed співпрацює з компанією BWX Technologies, яка розроблятиме ядерний реактор космічного корабля DRACO та вироблятиме для нього паливо.
Космічний корабель попрямує на відносно високу орбіту навколо Землі – ймовірно, на 700-2000 кілометрів. З такої висоти демонстратору DRACO знадобиться принаймні 300 років, щоб впасти назад на Землю.
Команда місії також докладе зусиль, щоб забезпечити безпеку під час підйому: ядерний двигун корабля DRACO буде активовано лише після того, як він досягне орбіти.
Під час запуску двигун буде оснащений "отруйним дротом" – шматком металу, який поглинає нейтрони, не даючи їм почати ланцюгову реакцію. За словами членів команди, отруйний дріт діє так саме, як керуючі стрижні в ядерних енергетичних реакторах на Землі.
Очікується, що DRACO працюватиме на орбіті кілька місяців.
Вартість проєкту оцінюється у майже 0,5 млрд доларів.
Нагадаємо, науковці з Франції представили новий аналіз метеорита, який знайшли в Сахарі ще у 2018 році. Вони вважають, що цей камінь полетів у космос та за кілька десятків тисяч років повернувся.
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