Пірнула на 76 метрів без ластів: українка встановила світовий рекорд з фрідайвінгу

Харків’янка Катерина Садурська встановила абсолютний світовий рекорд з глибини пірнання.

Вона занурилась на 76 метрів без ластів, повідомили організатори турніру Vertical Blue 2023.

Катерина пірнала на затримці дихання, тож під водою вона провела 3 хвилини 12 секунд.

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"Це досягнення є безпрецедентним для будь-якої спортсменки в цій дисципліні! Важливо згадати, що CNF(пірнання з постійною вагою без ласт) вважається найскладнішою дисципліною у фрідайвінгу, оскільки водолаз спускається і підіймається вертикально, використовуючи лише власну м'язову силу без допомоги плавників або інших пристроїв", – зазначили організатори.

Катерина з табличкою-результатом. Фото з Instagram

Результат зарахували після підйому спортсменки на поверхню.

"Це досягнення справді показує неймовірну майстерність Кейт, дивовижну техніку та фізичну готовність. Бездоганно виконала протокол з чіткістю та красою! Несамовито пишаємося тобою, Касатко", – додали представники змагань.

Катерина в Instagram також повідомила, що плануються ще два занурення – 29 та 30 липня.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kate Sadurska OLY🇺🇦Freediver (@sadurskaterina)

"Я дійсно пишаюсь цим досягненням після 23 років у водних видах спорту. Але уроки, які я засвоїла на цьому шляху, люди, яких я зустріла, ситуації, через які я проходила, можливо, навіть більш цінні", – написала спортсменка.

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