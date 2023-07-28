В Україні розроблять правопис кримськотатарської мови

В Україні розроблять правопис кримськотатарської мови з використанням її алфавіту на основі латиниці.

Кабмін схвалив відповідне розпорядження 28 липня, повідомляє Мінреінтеграції.

Створення правопису має полегшити вивчення кримськотатарської мови як для кримських татар, так і для всіх охочих.

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Новий правопис розроблятиме Державна служба з етнополітики та свободи совісті спільно з МОН.

Також долучиться Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Київський національний університет імені Шевченка і Меджліс кримськотатарського народу.

"Використання латинського алфавіту полегшить вивчення кримськотатарської мови як етнічними кримськими татарами, так і всіма охочими", – кажуть у міністерстві.

Раніше, 22 вересня 2021 року, Кабмін затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латиниці.

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Нагадаємо, в Україні створили освітню платформу кримськотатарською мовою.

Також український стартап Respeecher вирішив навчити штучний інтелект мови киримли.