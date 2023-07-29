У США будують найбільший у світі район, надрукований на 3D-принтері. ФОТО

У Техасі будують найбільший район, надрукований на 3D-принтері, пише CNN.

Комплекс має назву Wolf Ranch. Він розташований в Джорджтауні, близько 48 км на північ від Остіна, столиці штату.

Нещодавно тут відкрили перший будинок. Зі стінами, які надрукували за допомогою матеріалу на основі бетону, ця споруда стала першою зі ста, які мали б приймати мешканців з вересня.

Реклама:

Цей проєкт став результатом співпраці компанії з будівництва Lennar, техаської будівельної фірмої ICON та датської архітектурної практики Bjarke Ingels Group (BIG).

Фото: Lennar

Будинки мають сірі стіни та освітлені інтер’єри. Стіни зроблені з бетонної суміші під назвою Lavacrete, яка наноситься на місце за допомогою роботизованих принтерів. Площа одного житла від 139 кв.м. Всередині 3-4 спальні.

У ICON кажуть, що більше третини стін надрукували. Нерухомість пропонують придбати за ціною від 475 до 599 тисяч доларів.

Потенційні покупці вже відвідали об’єкти. Наразі також доступна онлайн-екскурсія на сайті.

Фото: ICON

Про старт проєкту оголосили в 2021 році представники ICON. Вони заявили, що такий метод будівництва набагато швидший і дешевший. Тим паче, наразі у США виник дефіцит близько 5 млн нових будинків.

"Існує глибока потреба швидко збільшити пропозицію без шкоди для якості, краси чи стійкості, і саме в цьому полягає сила нашої технології", – сказав співзасновник і генеральний директор ICON.

Реклама:

Деякі дослідження показують, що друкарні дійсно можуть зменшити викиди вуглексилого газу та будівельних відходів.

Однак критики зазначають, що 3D-друковані будинки все ще покладаються на бетон з інтенсивним вмістом вуглецю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як старшокласників у США навчають будівництву.