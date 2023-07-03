Вчені з'ясували, який трюк допомагає голодним кліщам приземлятися на людей

Зголоднілі кліщі можуть використовувати статичну електрику, щоб приземлятися на тіло людини або тварини навіть без прямого контакту.

Відповідних висновків дійшли науковці у журналі Current Biology, повідомляє MedicalXpress.

Кліщі не можуть залітати на своїх господарів, але наелектризований одяг, волосся чи шерсть допомагає їм пересуватися.

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Зокрема, кліщі використовують трюк, відомий як "квестінг". Кровопивці висять на гілці або травинці з витягнутими ногами і чекають, поки люди або тварини пройдуть повз них, щоб схопити і присмоктатися.

"Тепер кліщі можуть прив'язуватися до господарів, які не вступають з ними в прямий контакт", – сказав фахівець з питань громадського здоров'я з Університету Массачусетсу в Амхерсті Стівен Річ.

Дослідники вивчали поширений у Європі вид – кліща собачого, який переносить хворобу Лайма, енцефаліт та інші захворювання.

Коли вчені заряджали електроди і розміщували їх біля молодих кліщів, істоти проносилися в повітрі, щоб приземлитися на ці електроди.

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Виявилося, що звичайний рівень статичного заряду, який має хутро, пір'я, луска або одяг людини, може притягнути комах через проміжки у кілька міліметрів або сантиметрів.

Для людини ці відстані можуть здаватися невеликими, але для крихітного кліща вони дуже суттєві.

"Це еквівалентно тому, як ми перестрибуємо три або чотири сходових прольоти за один раз", – сказав Сем Інгленд, автор дослідження та еколог, який зараз працює в Берлінському музеї природознавства.

Наразі вчені не знають, як зменшити цю статичну електрику – тож людям радять використовувати класичні заходи профілактики кліщів, щоб убезпечити себе від укусів.

Зокрема, можна використовувати репеленти – речовини, що відлякують кліщів.

Нагадаємо, раніше "УП. Життя" пояснювала, як витягнути кліща та вберегтися від кровопивць на природі.

А нещодавно у Японії жінка вперше померла від вірусу Оз після укусу кліща.