Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року. ФОТО

Королівська обсерваторія Грінвіча опублікувала шорт-лист світлин, які беруть участь в конкурсі "Астрономічна фотографія року" 2023 року.

19 дивовижних зображень нічного неба опублікували на сайті Royal Museums Greenwich, повідомляє Space.

Цього року в конкурсі Astronomy Photographer of the Year взяли участь понад 4 тисячі робіт з 64 країн світу.

Хто потрапив у шорт-лист Астрономічної фотографії року-2023?

1. "Шперргебіт", Намібія. Автор: Вікас Чандер

Фото: Sperrgebiet/Vikas Chander

2. "Кам'яна куля" (Місяць). Автор: Річ Аддіс.

Ball of Rock/Rich Addis

3. "Великий сонячний спалах". Автор: Мехмет Ергюн

The Great Solar Flare/Mehmet Ergün

4. "RCW58: Бульбашка Вовка Раєта". Автори: Марк Хенсон та Майк Селбі

RCW58: Wolf Rayet Bubble/Mark Hanson and Mike Selby

5. "C/2021 A1 (Леонард) У небі Ізраїлю". Автор: Алекс Савенок

C/2021 A1 (Leonard) In Sky of Israel/Alex Savenok

6. "NGC 3521: Маркіза в небі". Автори: Марк Хенсон та Майк Селбі

NGC 3521: Marquise in the Sky/Mark Hanson and Mike Selby

7. "Зелені змії". Автор: Філіп Гребенда

Green Snakes/Filip Hrebenda

8. "Скринька Пандори". Автор: Дерек Хорлок

Pandora's Box/Derek Horlock

9. "Туманність Медузи". Автор: Пітер Ларкін

Jellyfish Nebula/Peter Larkin

10. "Радіо Поларіс". Автор: Жуан Йорданов Серральейру

Radio Polaris/João Yordanov Serralheiro

11. "Дюна". Автор: Бурак Есенбей

Dune/Burak Esenbey

12. "Скелястий підйом". Автор: Карл Еванс

A Rocky Rise/Carl Evans

13. "Сонячний спалах X1 з AR2994 у "русі". Автор: Мігель Кларо

Solar Flare X1 from AR2994 in 'Motion'/Miguel Claro

14. Меморіал "Небесний екватор над окопами Першої світової війни". Автор: Луї Леру-Гір

Celestial Equator Above First World War Trench Memorial/Louis Leroux-Gere

15. "Півмісяць на чарівному заході сонця". Автор: Едуардо Шабергер Пупо

Crescent Moon in a Magical Sunset/Eduardo Schaberger Poupeau

16. "Стовпи без зірок". Автор: Джейсон Гензель

Starless Pillars/Jason Guenzel

17. "Чумацький шлях". Автор: Куш Чандарія

The Milky Way/Kush Chandaria

18. "Розіп'ятий Плутон". Автор: Серхіо Діас Руїс

Cassinified Pluto/Sergio Díaz Ruiz

19. "Смарагдове коріння". Автор: Лоренцо Раньєрі Тенті

Emerald Roots/Lorenzo Ranieri Tenti

Нагадаємо, найбільший конкурс астрофотографії у світі, який організовує Королівська обсерваторія Грінвіча, проводять уже 15-й рік поспіль.

Ім’я найкращого астрофотографа стане відомим під час церемонії нагородження, що відбудеться 14 вересня.

Крім основного переможця, конкурс нагородить найкращих фотографів у 9 різних категоріях, а також присудить 2 спеціальні призи.

Серед категорій – "Небесні пейзажі", "Північні сяйва", "Люди і космос", "Наше Сонце", "Наш Місяць", "Галактики", "Зірки і туманності", "Планети, комети і астероїди", а також нагорода для молодого астрофотографа року.

Серед спеціальних призів – премія сера Патріка Мура для найвидатніших новачків та премія Енні Маундер за інновації в зображенні.