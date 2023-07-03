Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року. ФОТО

Королівська обсерваторія Грінвіча опублікувала шорт-лист світлин, які беруть участь в конкурсі "Астрономічна фотографія року" 2023 року.
19 дивовижних зображень нічного неба опублікували на сайті Royal Museums Greenwich, повідомляє Space.
Цього року в конкурсі Astronomy Photographer of the Year взяли участь понад 4 тисячі робіт з 64 країн світу.
Хто потрапив у шорт-лист Астрономічної фотографії року-2023?
1. "Шперргебіт", Намібія. Автор: Вікас Чандер
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| Фото: Sperrgebiet/Vikas Chander
2. "Кам'яна куля" (Місяць). Автор: Річ Аддіс.
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| Ball of Rock/Rich Addis
3. "Великий сонячний спалах". Автор: Мехмет Ергюн
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| The Great Solar Flare/Mehmet Ergün
4. "RCW58: Бульбашка Вовка Раєта". Автори: Марк Хенсон та Майк Селбі
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| RCW58: Wolf Rayet Bubble/Mark Hanson and Mike Selby
5. "C/2021 A1 (Леонард) У небі Ізраїлю". Автор: Алекс Савенок
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| C/2021 A1 (Leonard) In Sky of Israel/Alex Savenok
6. "NGC 3521: Маркіза в небі". Автори: Марк Хенсон та Майк Селбі
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| NGC 3521: Marquise in the Sky/Mark Hanson and Mike Selby
7. "Зелені змії". Автор: Філіп Гребенда
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| Green Snakes/Filip Hrebenda
8. "Скринька Пандори". Автор: Дерек Хорлок
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| Pandora's Box/Derek Horlock
9. "Туманність Медузи". Автор: Пітер Ларкін
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| Jellyfish Nebula/Peter Larkin
10. "Радіо Поларіс". Автор: Жуан Йорданов Серральейру
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| Radio Polaris/João Yordanov Serralheiro
11. "Дюна". Автор: Бурак Есенбей
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| Dune/Burak Esenbey
12. "Скелястий підйом". Автор: Карл Еванс
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| A Rocky Rise/Carl Evans
13. "Сонячний спалах X1 з AR2994 у "русі". Автор: Мігель Кларо
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| Solar Flare X1 from AR2994 in 'Motion'/Miguel Claro
14. Меморіал "Небесний екватор над окопами Першої світової війни". Автор: Луї Леру-Гір
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| Celestial Equator Above First World War Trench Memorial/Louis Leroux-Gere
15. "Півмісяць на чарівному заході сонця". Автор: Едуардо Шабергер Пупо
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| Crescent Moon in a Magical Sunset/Eduardo Schaberger Poupeau
16. "Стовпи без зірок". Автор: Джейсон Гензель
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| Starless Pillars/Jason Guenzel
17. "Чумацький шлях". Автор: Куш Чандарія
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| The Milky Way/Kush Chandaria
18. "Розіп'ятий Плутон". Автор: Серхіо Діас Руїс
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| Cassinified Pluto/Sergio Díaz Ruiz
19. "Смарагдове коріння". Автор: Лоренцо Раньєрі Тенті
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| Emerald Roots/Lorenzo Ranieri Tenti
Нагадаємо, найбільший конкурс астрофотографії у світі, який організовує Королівська обсерваторія Грінвіча, проводять уже 15-й рік поспіль.
Ім’я найкращого астрофотографа стане відомим під час церемонії нагородження, що відбудеться 14 вересня.
Крім основного переможця, конкурс нагородить найкращих фотографів у 9 різних категоріях, а також присудить 2 спеціальні призи.
Серед категорій – "Небесні пейзажі", "Північні сяйва", "Люди і космос", "Наше Сонце", "Наш Місяць", "Галактики", "Зірки і туманності", "Планети, комети і астероїди", а також нагорода для молодого астрофотографа року.
Серед спеціальних призів – премія сера Патріка Мура для найвидатніших новачків та премія Енні Маундер за інновації в зображенні.
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