Псевдоректору вишу у Луганську, який допомагав проводити незаконний референдум, оголосили підозру

"Ректора" так званого Луганського університету імені Володимира Даля підозрюють у добровільній співпраці з Росією та допомозі окупаційній адміністрації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства Управління СБУ в Івано-Франківській області, у приміщенні університету, який очолював підозрюваний, він організував засідання так званого "другого складу громадської палати "ЛНР". Тоді ухвалили рішення щодо створення "громадського штабу референдуму про приєднання "ЛНР" до складу РФ".

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"Освітянин" увійшов до цього штабу та брав активну участь у підготовці та проведенні псевдореферендуму (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Також, за даними правоохоронців, псевдоректор надав приміщення навчального закладу для відповідного "голосування" та розміщення так званої виборчої комісії.

Правоохоронці отримали свідчення того, що в день "волевиявлення" він проголосував "на камеру", назвавши незаконний референдум "довгоочікуваною подією" для громадськості окупованого Луганська та студентів університету.

Слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області проводять спеціальне досудове розслідування у цій справі.

Нагадаємо, в Україні вже відомі випадки, коли росіяни намагалися деукраїнізувати школи, що знаходяться в окупації..

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