Псевдоректору вишу у Луганську, який допомагав проводити незаконний референдум, оголосили підозру

"Ректора" так званого Луганського університету імені Володимира Даля підозрюють у добровільній співпраці з Росією та допомозі окупаційній адміністрації.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства Управління СБУ в Івано-Франківській області, у приміщенні університету, який очолював підозрюваний, він організував засідання так званого "другого складу громадської палати "ЛНР". Тоді ухвалили рішення щодо створення "громадського штабу референдуму про приєднання "ЛНР" до складу РФ".
"Освітянин" увійшов до цього штабу та брав активну участь у підготовці та проведенні псевдореферендуму (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Також, за даними правоохоронців, псевдоректор надав приміщення навчального закладу для відповідного "голосування" та розміщення так званої виборчої комісії.
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Правоохоронці отримали свідчення того, що в день "волевиявлення" він проголосував "на камеру", назвавши незаконний референдум "довгоочікуваною подією" для громадськості окупованого Луганська та студентів університету.
Слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області проводять спеціальне досудове розслідування у цій справі.
Нагадаємо, в Україні вже відомі випадки, коли росіяни намагалися деукраїнізувати школи, що знаходяться в окупації..
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