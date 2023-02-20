СБУ викрила понад 30 освітян-колаборантів, які зросійщували учнів в окупації

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 лютого 2023

Служба безпеки України викрила понад три десятки освітян-колаборантів, які займались зросійщенням українських шкіл в окупації.

У 2023 році 30 педагогам повідомили про підозру у добровільній співпраці з ворогом, повідомляє СБУ.

Серед колаборантів – керівники створених російськими окупантами "відділів освіти", а також директори захоплених українських шкіл та ліцеїв.

"Служба безпеки системно викриває прихильників рашизму, які допомагають агресору запроваджувати російські програми "освіти" в окупованих районах півдня та сходу України", – йдеться у повідомленні.

 Фото: tomloel/Depositphotos

У деокупованому Херсоні правоохоронці викрили очільниць двох середніх навчальних закладів, які знищували українські підручники та нав’язували кремлівське бачення історії нашої держави.

Також вони змушували вчителів проводити заняття російською мовою за програмами країни-агресора.

"У разі відмови – погрожували "повідомити" до окупаційних органів та залякували переслідуваннями з боку рашистів", – кажуть правоохоронці.

У тимчасово захопленому Сєверодонецьку також ідентифікували очільницю місцевого "відділу освіти" терористичної організації "ЛНР".

З початку вересня минулого року вона активно "відновлювала" роботу освітніх інституцій на користь РФ, кажуть в СБУ.

Для цього жінка закликала місцевих педагогів підтримати російських загарбників та влаштовуватись викладачами у підконтрольні їм школи.

У разі згоди обіцяла лояльне відношення окупантів та "зарплату" у російських рублях.

"Крім того, викрито керівницю "районного управління освіти Новопсковського району ЛНР", яка періодично організовує поїздки вчителів на "курси переформатування" до російського міста Воронеж", – кажуть правоохоронці.

Наразі цим та іншим фігурантам повідомили про підозру за статтями 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

"Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності", – додають правоохоронці.

Розслідування проводили співробітники СБУ Херсонської, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

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