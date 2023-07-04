В Афганістані таліби наказали закрити усі салони краси – Reuters

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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4 липня 2023

В Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" наказав протягом місяця закрити усі салони краси в країні. 

Про це заявив представник Міністерства запобігання пороку та пропаганди чесноти адміністрації "Талібану", повідомляє Reuters.

"Крайній термін закриття салонів краси для жінок – один місяць", – йдеться в заяві. 

В адміністрації додали, що поважають права жінок відповідно до свого тлумачення ісламського права та афганських звичаїв.

Фото: JonoPhotography/Depositphotos

Зазначається, що салони краси у містах Афганістану, зокрема столиці – Кабулі, працюють понад останні 20 років. 

Їх відкрили за кілька місяців після повалення режиму талібів наприкінці 2001 року. 

Після того, як у 2021 році до влади повернулися ісламісти, чимало з них продовжували працювати з прикритими вивісками та зачиненими вікнами, що забезпечило деяким жінкам роботу, а їхнім клієнтам – послуги.

Раніше ми повідомляли, що таліби заборонили жінкам в Афганістані працювати в установах ООН. 

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