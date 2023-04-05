Таліби заборонили жінкам в Афганістані працювати в установах ООН

Радикальний ісламістський рух "Талібан" в Афганістані видав наказ, який забороняє місцевим жінкам-співробітницям ООН продовжувати роботу в установах організації.

Про це повідомив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, пише UN News.

"Наші колеги з місії ООН в Афганістані отримали повідомлення про наказ від де-факто влади, який забороняє жінкам, що є співробітницями ООН, працювати там", – заявив Стефан Дюжаррік.

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За його словами, наразі працівники ООН з’ясовують, як такий розвиток подій вплине на місію організації в країні. Речник генсека ООН додав, що в Кабулі відбудеться кілька зустрічей з талібами, де представники організації спробують отримати пояснення.

Утім, як повідомив Дюжарріка, в офіційному повідомленні керівництва "Талібану" зазначено, що наказ поширюватиметься на всю країну.

"Ми сподіваємося, що почуємо рішучу позицію Ради Безпеки", – додав він.

Речник генсека наголосив, що такі накази порушують фундаментальні права жінок і посягають на принцип недискримінації.

Близько 400 афганських жінок працюють в організації. Як наголосив речник генсека, вони мають важливе значення для забезпечення продовження місій ООН в Афганістані.

"Ми будемо продовжувати використовувати всі можливості, щоб забезпечити доступ до найбільш вразливих верств населення, особливо жінок і дівчат", – наголосив Дюжаррік.

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Нагадаємо, Міністерство вищої освіти Афганістану, яким керує рух "Талібан", заявило, що призупиняє доступ до університету студенткам у державних і приватних навчальних закладах.