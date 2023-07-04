В Одесі вода у Чорному морі відповідає нормам – міська рада

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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4 липня 2023

В Одесі перевірили стан питної води та води з Чорного моря, які можуть бути забруднені внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції. 

У результаті, станом на 4 липня, вода у Чорному морі поблизу Одеси відповідає нормам, повідомляють на офіційному сайті міста.  

Співробітники державної установи "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" взяли дві проби питної води, аби перевірити її на санітарно-мікробіологічні показники та одну пробу питної води – на відповідність санітарно-хімічних показників.

У підсумку, нестандартні проби не виявлені, зазначають в держустанові.

Фото: Jasonrow/Depositphotos

3 липня співробітники Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області), взяли проби води на пляжах "Ланжерон" та 16-ї станції Великого Фонтану. 

"За показниками складу та властивостей відповідають нормам", – зазначають на сайті міськради. 

Раніше ми повідомляли, що в Чорному морі в Одесі внаслідок підриву Каховської ГЕС виявили холероподібний вібріон, який може викликати захворювання на гострі кишкові інфекції.  

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