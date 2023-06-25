На Одещині зафіксували чотири випадки інфекційних захворювань через вживання риби

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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25 червня 2023

В Одеській області протягом доби 24 червня зафіксували чотири випадки інфекційних захворювань через вживання риби. 

Пацієнтів у стані середньої важкості доправили до лікарні, повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області. 

У пацієнтів медики діагностували гастроентероколіт, гострий ентероколіт та два випадки харчової токсикоінфекції. 

Один з постраждалих мешкає в Одесі. Інші випадки інфекції виявили у жителів області, а саме, один з них у Великомихайлівській громаді Роздільнянського району, другий – у Кодимському районі, третій – у селищі Авангард. 

Фото: VictorHuang/Depositphotos 

"Усі четверо пацієнток, зокрема одна вагітна, були госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості", – зазначають в Центрі. 

Там нагадали, що в Одеській області діє заборона на купання у відкритих водоймах та на вилов риби. Також діє застереження щодо вживання риби та морепродуктів невідомого походження. 

Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав громадян не купатися у водоймах на підтоплених внаслідок підриву Каховської ТЕС територіях, та не вживати у їжу рибу звідти у будь-якому вигляді. 

Купатися та ловити рибу також заборонено у водоймах у Миколаївської та Дніпропетровської області. 

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