На Одещині зафіксували чотири випадки інфекційних захворювань через вживання риби

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
3797
25 червня 2023

В Одеській області протягом доби 24 червня зафіксували чотири випадки інфекційних захворювань через вживання риби. 

Пацієнтів у стані середньої важкості доправили до лікарні, повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області. 

У пацієнтів медики діагностували гастроентероколіт, гострий ентероколіт та два випадки харчової токсикоінфекції. 

Реклама:

Один з постраждалих мешкає в Одесі. Інші випадки інфекції виявили у жителів області, а саме, один з них у Великомихайлівській громаді Роздільнянського району, другий – у Кодимському районі, третій – у селищі Авангард. 

Фото: VictorHuang/Depositphotos 

"Усі четверо пацієнток, зокрема одна вагітна, були госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості", – зазначають в Центрі. 

Там нагадали, що в Одеській області діє заборона на купання у відкритих водоймах та на вилов риби. Також діє застереження щодо вживання риби та морепродуктів невідомого походження. 

Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав громадян не купатися у водоймах на підтоплених внаслідок підриву Каховської ТЕС територіях, та не вживати у їжу рибу звідти у будь-якому вигляді. 

Купатися та ловити рибу також заборонено у водоймах у Миколаївської та Дніпропетровської області. 

Читайте також: В Одесі у Чорному морі виявили холероподібний вібріон: чим він небезпечний

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 8948
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4506
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3482
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат