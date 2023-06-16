В Одесі у Чорному морі виявили холероподібний вібріон: чим він небезпечний

В Одесі внаслідок підриву Каховської ГЕС у Чорному морі поблизу морського порту виявили холероподібний вібріон, який може викликати захворювання на гострі кишкові інфекції.

Про це повідомляють на сайті міської ради.

Згідно з інформацією держустанови "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", у відібраних 10 червня пробах води поблизу морського причалу № 2 виявили позитивний результат РНК астровіруса.

Астровірус – вірус, який може викликати гастроентерит (відомий як шлунковий грип) у людей. Він поширюється через тісний контакт з інфікованими або через заражену їжу чи воду.

У воді наявний холероподібний вібріон НАГ 1 групи по Хейбергу. Зазначається, що ці бактерії не є збудником холери, однак викликають захворювання на гострі кишкові інфекції.

"Санепідситуація знаходиться на постійному контролі", – наголошують в держустанові.

Водночас з відібраних 4 проб питної води під час перевірки її на санітарно-мікробіологічні та хімічні показники небезпечних бактерій не виявили.

Також морську воду перевірили на пляжах Одеси:

на пляжі "Ланжерон" зафіксоване перевищення завислих речовин (показник, що свідчить про кількість домішок, затриманих на паперовому фільтрі при фільтруванні проби) у 5 разів, а солоність нижче норми у 2,9 раза;

на 16-й станції Великого Фонтану зафіксоване перевищення завислих речовин у 2,1 раза, а солоність нижче норми у 2,4 раза.

Раніше МОЗ прокоментувало чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС.