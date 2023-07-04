На Сонці стався потужний спалах, який призвів до відключення радіозв’язку на Землі

2 липня 2023 року вибухнула гігантська сонячна пляма, створивши потужний спалах, який вдарив по атмосфері Землі та спричинив відключення радіозв’язку у деяких частинах США та Тихого океану.

Про це повідомляє Space.

Сонячний спалах виник із сонячної плями AR3354, яка в 7 разів перевищує ширину Землі.

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Спалах був класифікований Сонячною динамічною обсерваторією NASA як яскравий ультрафіолетовий X-спалах, найсильніший з усіх наявних.

С онячні плями на поверхні сонця 3 липня 2023 року. Зображення: Обсерваторія сонячної динаміки NASA

Випромінювання від спалаху іонізувало верхні шари атмосфери Землі, що призвело до глибокого короткохвильового радіозатемнення над західними частинами США та Тихого океану, яке тривало близько 30 хвилин.

Сонячні спалахи виникають, коли магнітні поля навколо сонячних плям сплутуються, розриваються, а потім знову з’єднуються. Цей процес називається повторним з’єднанням.

Спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи.

Зображення сонця 2 липня 2023 року, на якому видно потужний сонячний спалах

Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи. Класи сонячних спалахів зростають за величиною, приблизно так само, як землетруси за шкалою Ріхтера.

"Діра" на Сонці та потужний сонячний спалах X1.2 загрожують космічній погоді. Такі тривалі спалахи іноді супроводжуються корональними викидами маси (CME) – подіями, під час яких магнітні поля викидають величезну кількість зоряного матеріалу у вигляді плазми, що викидає Сонце.

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Хоча Х-спалах 2 липня був досить тривалим, щоб викликати CME, сонячні обсерваторії ще не спостерігали значного викиду плазми, пов’язаного з цим спалахом.