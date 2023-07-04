В Україні затвердили концепцію розвитку реабілітації військових: що це означає

Реабілітація поранених військових нині здійснюється в Єдиному медичному просторі – у лікарнях Міністерства оборони, лікарнях для цивільних державної та комунальної форми власності й в закладах Національної академії медичних наук України.

Міністерство оборони затвердило Концепцію розвитку реабілітації поранених військових, яка передбачає їхнє лікування у профільних спеціалізованих закладах, повідомив полковник медичної служби Начальник Військово-медичного клінічного лікувально-реабілітаційного центру ЗСУ Андрій Кіх.

За його словами, концепцію було розроблено задля розбудови мережі сучасних реабілітаційних центрів та розвитку реабілітаційних структурних підрозділів в лікарнях в системі Міністерства оборони.

"З початку повномасштабного вторгнення нам вдалося об’єднати усі державні та комунальні ресурси задля забезпечення лікування та реабілітації наших захисників", – повідомив Андрій Кіх.

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Він додав, що наказом МО вже розроблено маршрут та визначено перелік закладів, які зможуть надавати мультидисциплінарну реабілітаційну допомогу.

"Питання реабілітації українських захисників зараз є одним із ключових як для сьогодення, так і для майбутнього української військової медицини. Нам необхідно більше ресурсу, більше кваліфікованих фахівців, які б хотіли долучитися до лав Збройних Сил України та спеціалізованих реабілітаційних закладів", – додав полковник.

У коментарі "УП. Життя" радниця командувачки Медичних сил Євгенія Слівко розповіла, що ця концепція допоможе створити в Україні мережу реабілітаційних центрів ЗСУ для відновлення військових.

"Лікування буде відбуватися ефективніше, бо ми маємо на меті залучити безпосередньо фахівців й розширити сферу реабілітаційної допомоги.

Нині нам потрібні фахівці з бажанням долучилися до ЗСУ. Людині важливо розуміти, що, умовно, в тебе не просто зміна там з 8 до 17, як у цивільної людини, а постійна, адже попереду військова служба", – зазначила Євгенія Слівко.

Раніше ми повідомляли, що тривалість реабілітації цивільних та військових збільшили до 168 днів.