Тривалість реабілітації цивільних та військових збільшили до 168 днів – МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
2237
16 червня 2023

Пацієнтам із важкими травмами збільшили термін реабілітації з 42 до 168 днів. 

Послуги з відновлення надаються безплатно в рамках Програми медичних гарантій, повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я. 

Цивільні та військові з важкими травмами, зокрема пошкодженнями спинного мозку, ампутаціями чи важкими черепно-мозковими травмами – замість двох циклів реабілітації нині можуть пройти вісім. 

"Під напрямками реабілітації слід розуміти види реабілітаційної допомоги. Наприклад, коли пацієнт одночасно потребує неврологічного та психологічного відновлення", – зазначають у міністерстві. 

Фото: МОЗ

У МОЗ додають, що для проходження реабілітації не потрібно збирати стоси довідок й долати зайві бюрократичні перепони. 

"Право на послуги з відновлення має будь-яка людина, якій через обставини загрожує обмеження функціонування", – додають в МОЗ.  

Раніше у міністерстві зазначали, що послуги з реабілітації надають у 244 закладах по всій країні. У стаціонарних умовах їх отримати можна:

  • за направленням лікуючого лікаря;
  • у разі переведення з медзакладу або клінічного підрозділу лікарні.

Всі послуги надаються безкоштовно. Їхня вартість повністю покриває Національна служба здоров'я України за Програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, радниця президента розповіла, як змінився підхід до реабілітації поранених військових.

Читайте також: Уряд спростив механізм направлення військових на лікування за кордон


Реклама:


 371
КУЛЬТУРА

"Книжка, яку я ніколи не хотів би написати": Олександр Михед видав хроніки болю і надії

Олена Лисенко
 7621
Суспільство

"Амністія" для плагіаторів. Що не так з добровільною відмовою від наукових ступенів і за яких умов вона може існувати?

Діана Кречетова
 8582
КУЛЬТУРА

Український фанк і свінг: як закордонні стилі формували радянську естраду попри цензуру

Андрій Литвинок

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

"Книжка, яку я ніколи не хотів би написати": Олександр Михед видав хроніки болю і надії

Олена Лисенко
В Україні добровільно відмовилися від наукового ступеня лише Лісовий та Бабак – МОН
У Нацполіції показали щемливе відео зустрічі патрульної з сином, яка повернулась із зони бойових дій
Ректор Львівського медуніверситету відреагував на скандал з сексистськими жартами на розподілі випускників
Від Кабміну вимагають не ухвалювати стратегії розвитку кіно, складеної Держкіно
Активіста, який наклеїв на машини ООН напис "марні", викликають до суду
Суспільство

"Амністія" для плагіаторів. Що не так з добровільною відмовою від наукових ступенів і за яких умов вона може існувати?

Діана Кречетова
КУЛЬТУРА

Український фанк і свінг: як закордонні стилі формували радянську естраду попри цензуру

Андрій Литвинок