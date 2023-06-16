Тривалість реабілітації цивільних та військових збільшили до 168 днів – МОЗ

Пацієнтам із важкими травмами збільшили термін реабілітації з 42 до 168 днів.

Послуги з відновлення надаються безплатно в рамках Програми медичних гарантій, повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

Цивільні та військові з важкими травмами, зокрема пошкодженнями спинного мозку, ампутаціями чи важкими черепно-мозковими травмами – замість двох циклів реабілітації нині можуть пройти вісім.

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"Під напрямками реабілітації слід розуміти види реабілітаційної допомоги. Наприклад, коли пацієнт одночасно потребує неврологічного та психологічного відновлення", – зазначають у міністерстві.

Фото: МОЗ

У МОЗ додають, що для проходження реабілітації не потрібно збирати стоси довідок й долати зайві бюрократичні перепони.

"Право на послуги з відновлення має будь-яка людина, якій через обставини загрожує обмеження функціонування", – додають в МОЗ.

Раніше у міністерстві зазначали, що послуги з реабілітації надають у 244 закладах по всій країні. У стаціонарних умовах їх отримати можна:

за направленням лікуючого лікаря;

у разі переведення з медзакладу або клінічного підрозділу лікарні.

Всі послуги надаються безкоштовно. Їхня вартість повністю покриває Національна служба здоров'я України за Програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, радниця президента розповіла, як змінився підхід до реабілітації поранених військових.

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