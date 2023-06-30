"Дивлюся на ноги, а їх – немає": у Львові проходить реабілітацію військовий, який втратив обидві ноги. ФОТО

У Львові лікують 57-річного військовослужбовця Олега Дубового, який внаслідок поранення на фронті втратив обидві ноги.

Нині чоловік готується до протезування, повідомляють у Першому медичному об’єднанні Львова.

Військовослужбовець Олег з міста Чортків у Тернопільській області. До повномасштабного вторгнення він працював у локомотивному депо.

Коли Росія розпочала повномасштабну війну, чоловік пішов добровольцем у територіальну оборону й після підготовки відправився на службу. Спочатку на харківський, а потім – на донецький напрямок.

Олег Дубовий. Усі фото: Перше медичне об'єднання Львова

9 березня цього року, під час ворожого мінометного обстрілу, снаряд потрапив у бліндаж, де перебував чоловік.

"Спершу Олег навіть болю не відчув – (був – ред.) шок. Потім він подивився на свої ноги, а їх – немає. Чоловік намагався накласти собі турнікети, втім не виходило. Олегові не дав стекти кров’ю побратим, який наклав турнікети на обидві кінцівки", – переповідають в медоб’єднанні.

У невтішні прогнози лікарів понад усе не вірила дружина Олега Наталія

Пораненого військово побратими віднесли до точки евакуації, звідки чоловіка доставили до стабілізаційного пункту на Донеччині. Після цього Олег лікувався у Дніпрі, а потім – у Тернополі.

"Я думав, що все ж таки помру, тому передав обручку дружині на згадку про себе", – розповідає Олег, коментуючи слова медиків про те, що він був "за крок до смерті".

Нині Олег робить усе можливо, щоб повернутися до повноцінного життя

Нині чоловік у Львові готується до протезування. Спочатку йому встановлять тимчасові, а пізніше – штучні постійні кінцівки.

Військовий розповів, що після відновлення планує повернутися до повноцінного життя й займатися волонтерством.

У майбутньому чоловік бачить себе волонтером

Нагадаємо, у Львові медики лікують 28-річного військового Романа Ковалюка, який внаслідок вибуху міни отримав осколкове поранення в голову.