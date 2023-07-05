Українці за першу половину 2023 року поскаржилися на порушення мовного закону понад 2 тис. разів – мовний омбудсмен

За перше півріччя 2023 року мовний омбудсмен Тарас Кремінь отримав удвічі більше скарг на порушення мовного закону, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомляють у звіті Уповноваженого із захисту державної мови.
"Так, за 6 місяців 2023 року надійшло 2020 звернень громадян про порушення мовного Закону, за 6 місяців 2022 року – 962", – зазначає омбудсмен.
За його словами, 594 звернення, це 36% від загальної кількості скарг, стосувалися відсутності стартової української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів, які обслуговують споживачів.
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Звернень щодо порушення мовного закону під час обслуговування було 337 (17%). У сфері надання інформації про товари і послуги – 135 (7%).
"Також громадяни продовжують скаржитися на недотримання вимог законодавства щодо мови інформації для загального ознайомлення та зовнішньої реклами. За 6 місяців 2023 року надійшло 281 таке звернення (14%)", – зазначив Кремінь
Порушення законодавства були і у сфері освіти та науки. Мовний омбудсмен отримав 206 таких звернень – 10% від усіх скарг. 113 з них стосувалися освіти дорослих.
|Інфографіка: Уповноважений із захисту державної мови
98 скарг (5%) мовний омбудсмен отримав щодо порушення мовного закону у медичній сфері. Зокрема, щодо порушень під час надання послуг окремими лікарями у лікарнях, діагностичних центрах та сімейних амбулаторіях, а також отримання інформації від лабораторних центрів недержавною мовою.
Щодо органів влади, то до мовного омбудсмена надійшло 109 звернень (5%).
Найбільше повідомлень про порушення мовного законодавства зафіксували в кількох регіонах України:
- 729 звернень – у Києві;
- 303 – у Харківській області;
- 269 – на Одещині;
- 157 – на Дніпропетровщині;
- 80 – у Київській області;
- 36 – у Запорізькій області;
- 35 – у Миколаївській області;
- 30 – на Львівщині.
Найменше порушень мовного закону зафіксували у Чернівецькій області (5), на Луганщині та Івано-Франківщині (2).
Нагадаємо, від початку 2023 року до квітня мовний омбудсмен отримав 880 скарг на порушення мовного закону.
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