Українці за першу половину 2023 року поскаржилися на порушення мовного закону понад 2 тис. разів – мовний омбудсмен

За перше півріччя 2023 року мовний омбудсмен Тарас Кремінь отримав удвічі більше скарг на порушення мовного закону, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляють у звіті Уповноваженого із захисту державної мови.

"Так, за 6 місяців 2023 року надійшло 2020 звернень громадян про порушення мовного Закону, за 6 місяців 2022 року – 962", – зазначає омбудсмен.

Реклама:

За його словами, 594 звернення, це 36% від загальної кількості скарг, стосувалися відсутності стартової української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів, які обслуговують споживачів.

Звернень щодо порушення мовного закону під час обслуговування було 337 (17%). У сфері надання інформації про товари і послуги – 135 (7%).

"Також громадяни продовжують скаржитися на недотримання вимог законодавства щодо мови інформації для загального ознайомлення та зовнішньої реклами. За 6 місяців 2023 року надійшло 281 таке звернення (14%)", – зазначив Кремінь

Порушення законодавства були і у сфері освіти та науки. Мовний омбудсмен отримав 206 таких звернень – 10% від усіх скарг. 113 з них стосувалися освіти дорослих.

Інфографіка: Уповноважений із захисту державної мови

98 скарг (5%) мовний омбудсмен отримав щодо порушення мовного закону у медичній сфері. Зокрема, щодо порушень під час надання послуг окремими лікарями у лікарнях, діагностичних центрах та сімейних амбулаторіях, а також отримання інформації від лабораторних центрів недержавною мовою.

Щодо органів влади, то до мовного омбудсмена надійшло 109 звернень (5%).

Реклама:

Найбільше повідомлень про порушення мовного законодавства зафіксували в кількох регіонах України:

729 звернень – у Києві;

303 – у Харківській області;

269 – на Одещині;

157 – на Дніпропетровщині;

80 – у Київській області;

36 – у Запорізькій області;

35 – у Миколаївській області;

30 – на Львівщині.

Найменше порушень мовного закону зафіксували у Чернівецькій області (5), на Луганщині та Івано-Франківщині (2).

Нагадаємо, від початку 2023 року до квітня мовний омбудсмен отримав 880 скарг на порушення мовного закону.