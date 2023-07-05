Українці за першу половину 2023 року поскаржилися на порушення мовного закону понад 2 тис. разів – мовний омбудсмен

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
1253
5 липня 2023

За перше півріччя 2023 року мовний омбудсмен Тарас Кремінь отримав удвічі більше скарг на порушення мовного закону, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляють у звіті  Уповноваженого із захисту державної мови.

"Так, за 6 місяців 2023 року надійшло 2020 звернень громадян про порушення мовного Закону, за 6 місяців 2022 року – 962", – зазначає омбудсмен.

За його словами, 594 звернення, це 36% від загальної кількості скарг, стосувалися відсутності стартової української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів, які обслуговують споживачів.

 Фото: belchonock/Depositphotos

Звернень щодо порушення мовного закону під час обслуговування було 337 (17%). У сфері надання інформації про товари і послуги – 135 (7%). 

"Також громадяни продовжують скаржитися на недотримання вимог законодавства щодо мови інформації для загального ознайомлення та зовнішньої реклами. За 6 місяців 2023 року надійшло 281 таке звернення (14%)", – зазначив Кремінь

Порушення законодавства були і у сфері освіти та науки. Мовний омбудсмен отримав 206 таких звернень – 10% від усіх скарг. 113 з них стосувалися освіти дорослих. 

 Інфографіка: Уповноважений із захисту державної мови

98  скарг (5%) мовний омбудсмен отримав щодо порушення мовного закону у медичній сфері. Зокрема, щодо порушень під час надання послуг окремими лікарями у лікарнях, діагностичних центрах та сімейних амбулаторіях, а також отримання інформації від лабораторних центрів недержавною мовою.

Щодо органів влади, то до мовного омбудсмена надійшло 109 звернень (5%).

Найбільше повідомлень про порушення мовного законодавства зафіксували в кількох регіонах України:

  • 729 звернень – у Києві;
  • 303 – у Харківській області;
  • 269 – на Одещині;
  • 157 – на Дніпропетровщині;
  • 80 – у Київській області;
  • 36 – у Запорізькій області;
  • 35  – у Миколаївській області;
  • 30  – на Львівщині.

Найменше порушень мовного закону зафіксували у Чернівецькій області (5), на Луганщині та Івано-Франківщині (2). 

Нагадаємо, від початку 2023 року до квітня мовний омбудсмен отримав 880 скарг на порушення мовного закону.

Читайте також: Хто у сфері культури порушував мовний закон у 2022-му році – звіт омбудсмена


Реклама:


 374
Суспільство

"Я хотіла розуміти звернення Зеленського": історії іноземців, які вчать українську

Анастасія Поя
 6528
Суспільство

"Троє найближчих чоловіків опинились на війні": засновниця Українського жіночого батальйону про сім'ю, боротьбу та допомогу

Вікторія Андрєєва
 15086
Прихисти своїх

"Там на зірочці – Кирило". Історія матері, яка пережила полон та загибель сина-військового

Роксана Касумова

Головне на сайті


Суспільство

"Я хотіла розуміти звернення Зеленського": історії іноземців, які вчать українську

Анастасія Поя
У поліції нагадали про шахрайські схеми та як не стати жертвою обману
Розпочався вступ до закладів фахової передвищої освіти для випускників 11-их класів: як подати заяву
Деякі препарати проти діабету та для схуднення перевірять на зв’язок з виникненням суїцидальних думок
На Чернігівщині судитимуть двох юнаків, які купили алкоголь дітям
У Львові суд поновив на посаді вчительку, яку звинувачували у булінгу
Суспільство

"Троє найближчих чоловіків опинились на війні": засновниця Українського жіночого батальйону про сім'ю, боротьбу та допомогу

Вікторія Андрєєва
Прихисти своїх

"Там на зірочці – Кирило". Історія матері, яка пережила полон та загибель сина-військового

Роксана Касумова