За час повномасштабного вторгнення загинуло втричі більше цивільних, ніж за 8 років війни – ООН

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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7 липня 2023

За 500 днів повномасштабного вторгнення загинуло втричі більше цивільних, ніж за попередні вісім років бойових дій на сході країни.

Про це заявила Моніторингова місія Організації Обʼєднаних Націй з прав людини, яка працює в Україні з 2014 року.

Моніторингова місія ООН повідомила, що змогла підтвердити загибель понад 9 тисяч цивільних в Україні. З них понад 500 – це діти. Таку цифру зафіксували з моменту повномасштабного нападу Росії 24 лютого 2022 року. В організації попередили, що реальна кількість жертв може бути набагато вищою.

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"Сьогодні ми відзначаємо чергову сумну позначку у війні, яка продовжує призводити до жахливих втрат цивільного населення України", –  сказала заступниця голови ММПЛУ Ноель Калхун.

 Фото: FreerLaw/https:/Depositphotos

Як зауважили в ООН, загальна щомісячна кількість загиблих та поранених осіб зменшилася на початку цього року в порівнянні з минулим. На жаль, у травні та червні їх середня кількість знову зросла. 

Нагадаємо, востаннє РФ завдала ракетного удару по цивільних об'єктах у Львові 6 липня, загинуло 10 осіб.

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