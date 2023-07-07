За час повномасштабного вторгнення загинуло втричі більше цивільних, ніж за 8 років війни – ООН

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
3001
7 липня 2023

За 500 днів повномасштабного вторгнення загинуло втричі більше цивільних, ніж за попередні вісім років бойових дій на сході країни.

Про це заявила Моніторингова місія Організації Обʼєднаних Націй з прав людини, яка працює в Україні з 2014 року.

Моніторингова місія ООН повідомила, що змогла підтвердити загибель понад 9 тисяч цивільних в Україні. З них понад 500 – це діти. Таку цифру зафіксували з моменту повномасштабного нападу Росії 24 лютого 2022 року. В організації попередили, що реальна кількість жертв може бути набагато вищою.

Реклама:

"Сьогодні ми відзначаємо чергову сумну позначку у війні, яка продовжує призводити до жахливих втрат цивільного населення України", –  сказала заступниця голови ММПЛУ Ноель Калхун.

 Фото: FreerLaw/https:/Depositphotos

Як зауважили в ООН, загальна щомісячна кількість загиблих та поранених осіб зменшилася на початку цього року в порівнянні з минулим. На жаль, у травні та червні їх середня кількість знову зросла. 

Нагадаємо, востаннє РФ завдала ракетного удару по цивільних об'єктах у Львові 6 липня, загинуло 10 осіб.

Читайте також: "Тут такий хаос": жителі постраждалого будинку у Львові розповіли про нічний обстріл РФ


Реклама:


Реклама:
 9534
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4629
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3505
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат