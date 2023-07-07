Медики розповіли про стан поранених внаслідок ракетного удару РФ по Львову

Внаслідок ворожої ракетної атаки на Львів, що трапилась 6 липня, кількість загиблих зросла до 10 осіб. 42 людини поранено, троє з яких – діти.

Станом на 7 липня у двох лікарнях міста перебуває шестеро постраждалих осіб, повідомили у Львівській міській раді.

Вони мають осколкові поранення, ушкодження обличчя, рук та ніг. Медики оцінюють стан пацієнтів як середньої важкості.

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"Постраждалі отримали зовнішні ушкодження обличчя та кінцівок через уламки скла чи інших важких предметів, які могли падати і вдарити. Також це осколкові поранення. Стан – середньої важкості, вони продовжують лікування", – розповів завідувач приймального відділення Лікарні Святого Пантелеймона Сергій Іщук.

Вцілілі внаслідок руйнування багатоповерхівки у Львові. Фото: ЛМР, Роман Балук

Він додав, що на лікуванні у медзакладі перебуває четверо пацієнтів – жінка та троє чоловіків.

Надавати медичну допомогу ще двом пораненим від ракетного обстрілу продовжують у Лікарні Святого Луки.

"Госпіталізовані мають травми кінцівок, тулуба, різані рани. Їх стан задовільний, вони одужують", – розповів директор установи Василь Трунквальтер.

За словами медиків, стаціонарне лікування триватиме ще кілька днів. Наймолодшому пацієнту – 20 років, найстаршій – 74.

Нагадаємо, в результаті ракетного удару загинули 60-річна Мирослава Садова та 32-річна Анастасія Сенів – мама та сестра львівського журналіста.

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