Медики розповіли про стан поранених внаслідок ракетного удару РФ по Львову

Внаслідок ворожої ракетної атаки на Львів, що трапилась 6 липня, кількість загиблих зросла до 10 осіб. 42 людини поранено, троє з яких – діти.
Станом на 7 липня у двох лікарнях міста перебуває шестеро постраждалих осіб, повідомили у Львівській міській раді.
Вони мають осколкові поранення, ушкодження обличчя, рук та ніг. Медики оцінюють стан пацієнтів як середньої важкості.
"Постраждалі отримали зовнішні ушкодження обличчя та кінцівок через уламки скла чи інших важких предметів, які могли падати і вдарити. Також це осколкові поранення. Стан – середньої важкості, вони продовжують лікування", – розповів завідувач приймального відділення Лікарні Святого Пантелеймона Сергій Іщук.
|Вцілілі внаслідок руйнування багатоповерхівки у Львові. Фото: ЛМР, Роман Балук
Він додав, що на лікуванні у медзакладі перебуває четверо пацієнтів – жінка та троє чоловіків.
Надавати медичну допомогу ще двом пораненим від ракетного обстрілу продовжують у Лікарні Святого Луки.
"Госпіталізовані мають травми кінцівок, тулуба, різані рани. Їх стан задовільний, вони одужують", – розповів директор установи Василь Трунквальтер.
За словами медиків, стаціонарне лікування триватиме ще кілька днів. Наймолодшому пацієнту – 20 років, найстаршій – 74.
Нагадаємо, в результаті ракетного удару загинули 60-річна Мирослава Садова та 32-річна Анастасія Сенів – мама та сестра львівського журналіста.
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