Науковці знайшли на Місяці граніт та аномально теплу зону

Вчені під поверхнею Місяця виявили брилу стародавнього граніту, якому приблизно 3,5 млрд роки.

Ця порода є доказом типу вулканізму, який на супутнику Землі раніше не знаходили, повідомляє Science Alert з посиланням на дослідження в Nature.

Граніт у великій кількості зустрічається на Землі, але вкрай рідко зустрічається в інших частинах Сонячної системи. Для його формування потрібні певні умови: вода, висока температура та зсув тектонічних плит, під час якого розплавлюється матеріал в корі планети.

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"Будь-яке велике гранітне тіло, яке ми знаходимо на Землі, живило велику групу вулканів, подібно до того, як сьогодні велика система живить каскадні вулкани на північному заході Тихого океану", – каже планетолог Метью Зіглер з Південного методистського університету та планетарної науки.

Як зазначають науковці, утворення граніту вимагає багатоступеневого переплавлювання базальтової породи.

Вчені знайшли у вулканічному регіоні Комптон-Белкович, який розташований поблизу північного полюса на зворотному боці Місяця, гарячу ділянку під корою.

Китайські орбітальні апарати Chang'e 1 і Chang'e 2 виявили тепло, приблизно у 20 разів вище середнього для місячних нагір’їв.

"Ми виявили, що один із цих вулканів, відомий як Комптон-Белкович, абсолютно світився в мікрохвильовому випромінюванні. Це означає, що воно гаряче, не обов’язково на поверхні, як ви бачите в інфрачервоному випромінюванні, а під поверхнею.

Єдиний спосіб пояснити це додатковим теплом, що надходить звідкись знизу всередині глибшої місячної кори. Отже, Комптон-Белкович, який вважається вулканом, також приховує під собою велике джерело тепла", – каже Зіглер.

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Регіон Комптон-Белкович відомий тим, що містить велику кількість торію – продукту радіоактивного розпаду.

Аналіз науковців показує, що радіоактивні елементи в гранітній матриці, ймовірно, є джерелом тепла під нею. Гранітна матриця має приблизно 50 кілометрів в поперечнику.

Дослідники кажуть, що це є доказом розвиненої магматичної водопровідної системи, яка набагато більша, ніж очікувалося, для Місяця.

Вони додають, що граніт також може утворитись при екстремальних температурах. Однак питання щодо існування води на супутнику Землі лишається без відповіді.

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