Інопланетний зелений спалах: апарат NASA зробив незвичайне фото Юпітера

Зонд NASA "Юнона" з липня 2016 року обертається навколо Юпітера і проводить детальні спостереження за ним.

Під час одного з таких польотів зонд зробив знімок зеленуватого світіння від удару блискавки всередині закрученого вихору поблизу північного полюса Юпітера, повідомляє Space.

У той час космічний корабель перебував на висоті 32 тис. кілометрів над вершинами хмар планети.

"Юноні" не вперше доводилося стикатися з блискавкою на Юпітері. Космічний корабель спостерігав багато ударів у атмосфері планети. Завдяки цьому вчені з'ясували, що блискавки на газовому гіганті дуже схожі до тих, які ми бачимо на Землі.

Удар блискавки в хмарах поблизу північного полюса Юпітера. Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS.

Однак на Землі блискавки походять від хмар і найчастіше трапляються поблизу екватора. На Юпітері блискавки, ймовірно, також виникають у хмарах, однак у тих, які містять водно-аміачний розчин, і їх найчастіше можна побачити біля полюса.

Наразі "Юнона" здійснила 51 проліт біля Юпітера. Наступний відбудеться 23 червня 2023 року. Перші 35 були проведені під час основної місії, яка завершилася в липні 2021 року. Дані зонда допомогли вченим набагато краще розуміння структуру, формування та еволюцію Юпітера.

"Багато відкриттів "Юнони" змінили наше уявлення про атмосферу та внутрішнє середовище Юпітера", – написали представники NASA в описі місії.

Наразі "Юнона" виконує розширену місію, яка триватиме щонайменше до вересня 2025 року, якщо космічний корабель вціліє у суворому радіаційному середовищі Юпітера. Під час розширеної місії зонд вивчатиме всю систему Юпітера, його кільця та численні супутники.