У комети, яка прямує до Землі, виросли "роги" після виверження вулкана.ФОТО

Кріовулканічна комета під назвою 12P під час польоту вивергнула потоки холодної "магми" в космос. Вони були схожі на "роги".

Подібних явищ науковці не спостерігали впродовж останніх 69 років, пише Space.

12Р складається з твердого ядра, наповненого сумішшю льоду, пилу та газу. Її діаметр сягає близько 30 км.

Реклама:

Навколо неї є хмара газу, яка витікає з внутрішньої частини комети. Її науковці називають комою.

Фото: Comet Chasers/Richard Miles

Кілька астрономів зафіксували потужний спалах від комети 20 липня: він був приблизно у 100 разів яскравішим, ніж зазвичай.

Це пояснюється тим, що кома комети раптово роздулася через газ і кристали льоду та змогла "відбити" більше сонячного світла, яке й побачили на Землі.

Станом на 26 липня кома комети зросла приблизно до 230 тисяч кілометрів в діаметрі або у 7 тисяч разів більше, ніж її ядро.

За словами астронома з Британської астрономічної асоціації Річарда Майлза, незвичайна форма коми комети, ймовірно, пов’язана з неправильною формою ядра 12P.

Фото: The Dark Side Observatory

Згодом розширена кома зникне, бо газ і лід стануть занадто розсіяними, щоб відбивати сонячне світло.

Реклама:

За розрахунками астрономів, комета досягне найближчої до Сонця точки 21 квітня 2024 року та наблизитися до Землі 2 червня 2024 року.