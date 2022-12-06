Вулканічна комета вивергала магму з льоду і каміння: хвіст з уламків простягається на 56 тисяч км

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 грудня 2022

Астрономи виявили потужне виверження крижаної вулканічної комети у Сонячній системі.

 Хвіст з її уламків простягається на десятки тисяч кілометрів, повідомляє Space.com.

Науковці назвали це небесне тіло 29P: зірка вважалась однією з вулканічно активних комет у Сонячній системі. 

За даними NASA, це одна з приблизно 100 комет, відомих як "кентаври". Вони були витіснені з поясу Койпера – кільця крижаних комет, що ховаються за межами Нептуна – на ближчу орбіту навколо Сонця між орбітами Юпітера та Нептуна.

 Фото: Shutterstock

22 листопада астроном-любитель Патрік Віггінс помітив, що яскравість 29P різко зросла. Цей сплеск активності був результатом потужного виверження вулкана на поверхні комети.

Після того відбулися два менших спалахи 27 та 29 листопада.

На відміну від вулканів на Землі, які викидають із мантії гарячу магму та попіл, 29P викидає надзвичайно холодні гази та лід зі свого ядра. Цей незвичайний тип вулканічної активності відомий як кріовулканізм або "холодний вулканізм". 

За приблизними оцінками астронавтів, під час виверження комета викинула у космос понад 1 мільйон тонн уламків та стільки ж тонн газу.

Дослідники також підозрюють, що найбільш вибухові виверження 29P відбуваються за циклом, заснованим на його орбіті навколо Сонця. 

У 2008- 2010 роках відбулась низка великих вивержень, аналогічних до вивержень впродовж останніх 2 років.

Тому цілком ймовірно, що до кінця 2023 року буде ще принаймні одне велике виверження 29P.

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