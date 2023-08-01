Тернополянам, які продавали людей в сексуальне рабство в ОАЕ, присудили штраф

Двоє мешканців Тернополя продавали жінок за кордон в ОАЕ в сексуальне рабство.

Суд у справі про торгівлю людьми покарав їх штрафом у 119 тисяч гривень кожному, йдеться у вироку.

Злочинниця родом з Рівного з незакінченою вищою освітою, офіційно не працевлаштована. Її напарник-тернополянин працював охоронцем у супермаркеті "АТБ".

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Як встановило слідство, разом обвинувачені шукали дівчат, які перебувають у скрутному фінансовому становищі та легко піддаються вмовлянням. З "жертвами" вони спілкувались особисто та у російській соцмережі "ВКонтакте".

Зловмисники не озвучували реальний вид діяльності, однак обіцяли українкам, що ті зможуть повернутись додому у будь-який час та за короткий термін зможуть заробити велику суму грошей. Злодії також покривали витрати на квитки до ОАЕ.

У 2017 році вони завербували першу жертву, запропонувавши поїхати на роботу в Об'єднані Арабські Емірати. У жінки на той час нещодавно помер чоловік, залишилась маленька дитина. У неї не було роботи та виникли фінансові труднощі.

3 листопада українка вилетіла за кордон, а після прибуття дізналась про справжній характер роботи. Вона мала надавати послуги сексуального характеру.

Після першого "успішного" випадку, зловмисники намагались завербувати другу жінку, яка теж перебувала у складній життєвій ситуації.

Після кількох зустрічей українка зрозуміла, що її намагаються завербувати до роботи в секс-індустрії і повідомила про це в поліцію.

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Наприкінці червня 2023 року Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок двом злочинцям. Утім, покарання нібито пом'якшило визнання своєї провини та "щире каяття зловмисників".