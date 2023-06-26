Чоловік намагався перепродати немовля в Європу за 25 тисяч доларів – прокуратура

На Закарпатті викрили та затримали чоловіка, який намагався продати 11-місячну дитину за 25 тисяч доларів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік намагався переконати жінку з Житомира продати 11-місячного малюка.

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43-річний зловмисник підшукував матерів із дітьми до року та переконував їх продати для усиновлення в одну з країн Євросоюзу. За дитину пропонував 5 тисяч доларів зі стартовим внеском у тисячу доларів.

Фото: Нацполіція

Його вигода від продажу дитини становила 25 тисяч доларів.

У прокуратурі зазначають, що чоловік мав досвід роботи в освітніх закладах. Батькам він наводив достатньо аргументів, чому дитині буде краще жити за кордоном.

24 червня шахрая затримали на пункті пропуску "Малі Селменці". Він разом із матір'ю та дитиною перетинав кордон зі Словаччиною.

У Нацполіції Закарпаття в коментарі для "УП.Життя" повідомили, що з дитиною все гаразд.

У Нацполіції Закарпаття зазначили, що у двох помешканнях та авто вилучили докази його діяльності – записи, печатки та розписку про перерахування коштів.

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Чоловіка затримали та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Затримання закарпатця, який намагався перепродати дитину

Йому інкримінують закінчений замах на торгівлю людьми, вчинений щодо малолітнього. Зловмисника затримано, йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у березні стався схожий інцидент. Жінка на Волині намагалась продати дитину своєї знайомої до Європи за 30 тисяч доларів.